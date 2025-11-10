Tres detenidos por violar en grupo a una mujer en un garaje de un pueblo de Huelva
La Guardia Civil ha arrestado a las tres personas, que se habrían ocultado en dicho garaje abandonado de la localidad de Cartaya.
Tres hombres han sido detenidos por la Guardia Civil en Cartaya, Huelva, acusados de violar en grupo a una mujer en un garaje abandonado.
La detención se produjo este domingo tras tener conocimiento de los hechos, y los arrestados permanecen en el cuartel de la Guardia Civil.
Se trata de la segunda agresión sexual registrada en la localidad en los últimos meses, tras un caso similar ocurrido en julio.
Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres, a los que se acusa de haber violado a una mujer. Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Cartaya.
Según las primeras informaciones, los arrestos se produjeron este domingo, tras tener conocimiento del presunto abuso sexual.
Los hombres, ya detenidos, se habrían escondido en un garaje abandonado de la citada localidad onubense para llevar a cabo el abuso sexual.
Según fuentes de la investigación, ninguno de los tres detenidos ha pasado aún a disposición judicial y siguen detenidos en el cuartel de la Guardia Civil.
Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.
