Juanma Moreno alerta contra la "confluencia populista" que quiere convertir Andalucía "en un barrizal"

El recién reelegido presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha alertado contra la "confluencia populista" que quiere convertir Andalucía "en un barrizal". Se refiere así el también presidente de la Junta a la alianza estratégica entre Vox y la izquierda en la comunidad.

A esa 'pinza' le llama Moreno y su Gobierno una "UTE, unión temporal electoral" que incluye a Vox, al PSOE y los partidos a la izquierda del PSOE.

Son, ha especificado durante el cierre del XVII Congreso del PP de Andalucía, "todos los grupos de la oposición a un lado y otro". Moreno siente la pinza a izquierda y derecha.

"Son la cara A y B de un mismo grupo. No piensan lo mismo pero buscan lo mismo, romper la estabilidad" del Gobierno andaluz.

Es justamente lo que Moreno quiere evitar, una victoria que no garantice seguir aplicando la agenda de cambios que, ha señalado el presidente de la Junta, ha conseguido cambiar la comunidad "gracias al esfuerzo de todos".

PSOE

Moreno ha desgranado cómo la Andalucía de 2025 "no se parece a las de 2018", cuando el PP llegó a la Junta tras 36 años de gobiernos del PSOE.

Contra el "relato falso" del PSOE y la izquierda sobre su gestión, ha indicado, datos. Así, ha recordado cómo la comunidad es líder hace 32 meses en bajadas de paro, en la creación de empresas, en exportaciones o en número de autónomos.

Eso es posible, ha explicado, por la estabilidad de un Gobierno que cuenta con una mayoría "suficiente". Una alternativa "sensata y serena" del PP que ha transformado Andalucía, ha añadido.

Moreno ha dejado claro en su discurso de cierre del 'cónclave' de los populares cuáles son sus prioridades de cara a las elecciones en Andalucía: clases medias, lo rural y los jóvenes.

A ellos ha hecho varios guiños durante su intervención, consciente de que en el campo y con los jóvenes se disputa el voto con Vox; y en las clases medias, con el PSOE y la izquierda.

Así, Moreno ha aludido a la "estrecha relación del PP-A con los emprendedores" y los más jóvenes, a los que ha recordado que Andalucía es "donde más vivienda protegida se construye de España" y donde se ha apostado, ha indicado, por la FP dual, puerta de acceso al empleo.

“Mientras otros hacen demagogia, nosotros hacemos proyectos y construimos esperanza”, ha subrayado el presidente, en velada referencia a la escasez de políticas de vivienda del Gobierno central.

Sobre la vivienda, Moreno ha hecho una encendida defensa de la propiedad privada y ha instado al Gobierno central a que tramite la Ley Antiokupación que ya se tramitó en el Senado. Si no, ha animado a Alberto Núñez Feijóo, presente en el cierre del congreso, a que sea él quien "la saque del cajón" cuando llegue a presidente del Gobierno.

“La falta de seguridad jurídica está reduciendo la oferta de alquiler y perjudicando, sobre todo, a los jóvenes”, ha advertido el presidente del PP-A.

Moreno ha aprovechado también para cargar contra la oposición en Andalucía, a la que ha acusado de mentir cuando le dicen que privatiza los servicios públicos.

Contra ese "bulo", como lo ha tachado, ha desgranado los datos de inversión del Gobierno andaluz en esas áreas. "Andalucía era en 2018 la última comunidad en gasto sanitario por habitante, y hoy ya está por encima de la media española", ha destacado.

Igual ha hecho en Educación, donde el Presupuesto ha subido, ha señalado Moreno. En dependencia hay, ha añadido, más beneficiarios que nunca.

Avances

"¿De verdad merece la pena poner en riesgo todo lo que hemos avanzado?", ha preguntado Moreno, quien ha querido dejar claro que su partido está totalmente preparado para afrontar unas elecciones autonómicas en las que se revalide una mayoría suficiente y de estabilidad.

Juanma Moreno ha manifestado que el PP-A no es un proyecto de una sola persona, "sino un logro colectivo, una gran obra hecha a base de vocación de servicio público, y esos son los cimientos sobre los que se sostiene nuestro partido, un espíritu de servicio y un sentido del deber que están presentes allí donde tenemos responsabilidades para gobernar".

Durante su intervención, también se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez para acusarlo de preferir "condenar a Andalucía antes que molestar a sus socios separatistas": "Maltrata interesada y egoístamente los intereses de un pueblo sano, honesto y leal como es el pueblo andaluz".

Por ello, según Moreno, el PP andaluz ya está preparado también para afrontar unas elecciones generales y ganarlas "en beneficio de España y de Andalucía". Ha querido dejar claro que la única "alternativa posible, sensata y serena" en España para acabar con el "disparate colosal" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es el PP con Alberto Núñez Feijóo.

"Estamos preparados, convencidos e ilusionados para poner lo mejor de nosotros mismos en esas citas electorales que comprometen el futuro de Andalucía", ha recalcado Moreno, convencido de que Feijóo, cuando sea presidente del Gobierno, defenderá la igualdad entre todos los españoles y acabará con la "injusticia" hacia esta tierra.