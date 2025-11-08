Juanma Moreno mantiene a Repullo como secretario general y lleva a Carolina España y Antonio Sanz a la dirección

Antonio Repullo, Juanma Moreno y Carolina España, en el XVII congreso del PP andaluz. EP Sevilla

El presidente del PP andaluz, así como de la Junta, Juanma Moreno, ha premiado a tres personas en la nueva Ejecutiva regional que debe dirigir el partido en los próximos años y, más importante, en las próximas elecciones de primavera.

El primero es Antonio Repullo, quien repite como secretario general del partido en Andalucía. Los rumores que este sábado daban por cerrada esta etapa eran, como se suponía, infundados. Moreno le confía ese cargo con el mensaje, además, de que ha hecho hasta ahora "muy buen trabajo".

La segunda 'premiada' es la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien será desde ahora presidenta del Consejo asesor del PP andaluz.

La tercera novedad es la de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y ahora, además, presidente del Comité electoral del partido en Andalucía.

Así lo ha desgranado Moreno en su intervención previa a la votación que le ha reelegido como presidente del PP andaluz por cuarta vez y confirmado como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, cargo que ocupa desde 2018.

Política

Además de esas novedades, Moreno ha anunciado que estarán en la Ejecutiva Regional dentro de las vicesecretarías de Política Municipal, Ana Mestre; Análisis electoral, Jacobo Florido; Economía y Hacienda, Pablo Venzal; Agricultura, ganadería y agua, José Carlos Álvarez.

En Salud e Igualdad, Bea Jurado; Infraestructuras, Inmaculada Hernández Rodríguez; Hay una vicesecretaría nueva, la de Vivienda, que será de Manuel Francisco García Delgado.

En Industria y energía, Natalia Márquez; Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda; Empleo, educación y universidad, Ana Belén Mata; Coordinación institucional, Pamela Hoyo; Estrategia tecnológica y sociedad del futuro, Raúl Jiménez; y Nacho Díez, tesorero o director financiero.

A eso se suman los respectivos presidentes del Comité electoral, Antonio Sanz; Comité de derechos y garantías, Manuel Atencia; Territorial autonómico, Maribel Sánchez; Unión interparlamentaria, Maribel Lozano; y Unión intermunicipal, Gabriel Amat.

Además, presidentes del Consejo andaluz de alcaldes, José María Bellido; Diputados provinciales, Daniel Toscano; Consejo asesor, Carolina España; presidenta Alianza rural, Lorena Herva;

y Escuela de formación, José Ricardo García.