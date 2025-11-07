Una treintena de personas, desalojadas en Huércal de Almería tras un incendio en un garaje: no hay heridos

Foto de archivo de un vehículo de Bomberos del Consorcio del Poniente. Junta de Andalucía

Una treintena de personas han sido desalojadas este mediodía en prevención tras el incendio registrado en un garaje comunitario situado en la localidad almeriense de Huércal de Almería, donde no ha habido ningún herido, según ha informado el 112, a través de un comunicado

Alrededor de las 15.00 horas, la sala de emergencias ha recibido varias llamadas alertando del incendio de un vehículo en un garaje comunitario localizado en la avenida Río Andarax, en el núcleo poblacional de La Fuensanta.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los operativos han desalojado en prevención a una treintena de vecinos, que han podido regresar a sus viviendas una vez finalizada la intervención. Los Bomberos han informado de que han extinguido el incendio en un ciclomotor de combustión y en una moto pequeña de batería.