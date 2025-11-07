Muere un hombre al caer del tejado de una nave en un polígono industrial de Maracena (Granada)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de mediana edad ha fallecido tras caer del tejado de una nave en el polígono industrial La Paz de Maracena (Granada). El accidente ocurrió minutos antes de las 10:30 horas, cuando el trabajador se precipitó desde altura. Servicios de emergencia, Guardia Civil y Policía Local acudieron al lugar, y se activó el protocolo por muerte judicial. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo han sido informados del suceso.

Un hombre de mediana edad ha fallecido esta mañana al caer desde el tejado de una nave el municipio granadino de Maracena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El aviso ha llegado al teléfono 112 minutos antes de 10.30 horas. En la llamada se alertaba de que un trabajador había caído de altura en una nave ubicada en el polígono industrial La Paz.

Desde la sala coordinadora se ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente laboral, ha resultado fallecido un varón, por lo que la Guardia Civil ha activado el protocolo por muerte judicial.

De todo ello se ha dado información al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.