Juanma Moreno llega al XVII congreso del PP andaluz: su primer gesto es saludar a los líderes de CCOO y UGT

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado al XVII congreso del PP de Andalucía pasadas las 17:30 horas, vestido con una chaqueta de pana, lo primero que ha hecho ha sido saludar a los líderes de CCOO y UGT en la comunidad.

La conversación tiene trasfondo. De hecho, el presidente del PP andaluz ha hablado con Nuria López y Óskar Martín sobre la manifestación que ambos sindicatos tienen prevista este domingo en Sevilla. En tono distendido han bromeado sobre la marcha y han convenido que ya se ha activado la primera mesa de negociación Junta-sindicatos.

Antes de Moreno habían llegado al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) el exconsejero de la Junta Elías Bendodo o el expresidente del PP andaluz, Javier Arenas. También la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, o los concejales del Ayuntamiento de Sevilla Pepelu García y Evelia Rincón.

Bendodo ha señalado que "nunca" se ha ido de Andalucía, por lo que no tiene previsto volver. Sobre si su futuro está en el próximo Ejecutivo de Juanma Moreno, ha señalado que su trabajo ahora mismo es buscar el cambio en el Gobierno central de la mano de Alberto Núñez Feijóo "como ya hicimos en Andalucía".

Moreno, en unas buenísimas declaraciones a Canal Sur Radio, ha señalado que llega al congreso con un objetivo doble: "Vengo a renovar la ilusión", ha dicho "y también el futuro de Andalucía".

Aplauso

La llegada de Moreno era la más esperada de la jornada. Este congreso está llamado a ser su cuarta elección como presidente del PP andaluz y, además, su confirmación como barón del PP en España gracias a una mayoría absoluta que aspira a mantener en las próximas elecciones andaluzas.

El presidente de la Junta ha llegado a Fibes 'escoltado' por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España así como por el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

Saludado con un fuerte aplauso a su entrada al Plenario, Moreno ha sacado su móvil para hacerse un selfie con los presidentes provinciales del partido en Andalucía, gesto que el público ha saludado con otro aplauso.