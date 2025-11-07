Arranca el congreso del PP de Andalucía que ratifica a Juanma Moreno como uno de los principales barones del partido

El PP de Andalucía se pone de largo este fin de semana para celebrar su Congreso regional. El mismo que confirmará a Juanma Moreno como presidente del partido y, además, como uno de los 'barones' mejor situados del partido en España.

Los actos empiezan este mismo viernes. A las 12 de la mañana está prevista una visita de las instalaciones con la presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía, Pilar Miranda, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

Es un acto protocolario y propio de todos los congresos, pero que marca el inicio de lo que tiene que ser una celebración de la mayoría del PP en Andalucía. De lo que, señalan fuentes cercanas a la organización, debe ser la demostración de que los populares son quienes "mejor representan y reflejan lo que es la comunidad".

Moreno llega a este congreso en una situación diferente a la que se planteó cuando se convocó. Entonces el tema central de la política andaluza eran las rebajas fiscales en animales de compañía, cuotas de gimnasio o celíacos. El PP dominaba el discurso político y la iniciativa.

Pero entonces salió a la luz el problema del cribado del cáncer de mama. El Gobierno de Juanma Moreno lo reduce a una cuestión puntual, no sistémica, localizada en el sevillano hospital Virgen del Rocío. Además, han planteado ceses y dimisiones -de la consejera Rocío Hernández al sugerente de dicho centro hospitalario- hasta un plan de choque y otro de reforma de la sanidad andaluza.

Sindicatos

Aun así, la oposición ha encontrado una grieta y la aprovechan para desgastar ante unas elecciones andaluzas que llegan en pocos meses. Este mismo domingo el PSOE y los sindicatos UGT y CCOO marchan a San Telmo para protestar por la gestión del Gobierno andaluz.

Aun así, Moreno llega al congreso que le reelegirá presidente del PP -cargo que ocupa desde 2014, hace ya más de una década-, con la vitola de haber ganado una de las mayorías absolutas más amplias de su partido.

El presidente de la Junta entrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla como uno de los presidentes más asentados del PP en España. Tan solo el gallego Alfonso Rueda o la madrileña Isabel Díaz Ayuso le hacen sombra.

Así, el congreso del PP empieza a las 16.00 horas. Moreno no tendrá que apelar a la citada 'baronía' porque cuenta con el apoyo mayoritario del partido. Él llegó a liderar el partido cuando encadenaba derrotas. Andalucía era el gran granero de votos del PSOE.

Eso era 2014. En 2018, con el resultado más bajo del PP, llegó a la Presidencia de la Junta gracias a una carambola de sumas con Ciudadanos dentro del Gobierno y Vox desde fuera. En 2022 los ciudadanos premiaron la moderación de la gestión y le dieron una amplia mayoría absoluta de 58 diputados.

Tanto impresionó esa cifra, ganada en una tierra que durante 40 años había gobernado el PSOE que Moreno se lo tatuó en la muñeca. A de Andalucía y el número 58.

Avales

Ahora es el turno de los suyos de respaldarme. Casi 40.000 avales lo hacen ya. Presidirá el congreso la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, guiño a la Andalucía oriental. Hasta 5.000 personas acudirán al congreso.

La cita con los suyos estará marcada, explican fuentes del PP, por la presencia de gente de fuera del partido. La idea es hacer absolutamente permeable la piel de la formación para que los andaluces entren al congreso. Para que el encuentro sea un reflejo de la sociedad.

El lema del congreso es “Siempre Andalucía”, algo que, señalan desde el PP, "expresa el espíritu de una cita en la que el PP de Andalucía se volverá a actualizar para seguir siendo el mejor servidor público de los andaluces".

Afiliados

Y se llenará de andaluces que no serán afiliados ni simpatizantes. Los populares, a meses de abrir las urnas en Andalucía, quieren escuchar a la sociedad civil.

"El Congreso nace como un auténtico punto de encuentro: un espacio donde escuchar, compartir y trabajar de la mano de los andaluces por el progreso de nuestra tierra", resumen desde la organización.

Así, el congreso del PP andaluz abre sus puertas "a colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, agricultores, jóvenes, industria y cultura". De hecho, "cualquier andaluz podrá seguir el Congreso en directo, participar en los foros de escucha y enviar ideas en tiempo real de forma sencilla e interactiva", añaden.

¿Qué se hará con esas aportaciones que hagan los ciudadanos de a pie que se acerquen? "Se publicarán de manera abierta, detallando qué propuestas se incorporan y de qué forma", señalan en la organización.