El Gobierno destina 200M€ más a los puertos de Cataluña que a Andalucía, aun siendo Algeciras líder en Europa

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno central ha anunciado un plan de inversiones portuarias que asigna 1.500 millones de euros a Cataluña y 1.300 millones a Andalucía. El puerto de Algeciras, líder en eficiencia y transporte de mercancías en Europa, recibirá la mayor partida para Andalucía: 520 millones de euros. El total de la inversión en puertos estatales hasta 2029 superará los 7.000 millones de euros, destinándose en gran parte a infraestructuras, sostenibilidad y conectividad. Otras comunidades destacadas en el reparto de fondos son la Comunidad Valenciana (casi 1.250 millones), Galicia (más de 705 millones) y Canarias (más de 607 millones).

El Gobierno central ha anunciado este jueves el nuevo plan de inversiones portuarias y, en el mismo, Cataluña se lleva 1.500 millones de euros mientras que Andalucía se hace solo con 1.300 millones.

Sin embargo, en el sur de España está el puerto de Algeciras, líder en Europa en transporte de mercancías. Así lo señalan en dicha institución, donde explican que el puerto de Algeciras es "el más eficiente de Europa, el primero de Europa".

Además, señalan que es "el único puerto no asiático que se sitúa en el TOP 10 de este ranking liderado por el puerto japonés de Yokohama, al que siguen King Abdullah (Arabia Saudí) y Qingdao (China)".

Aun así, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que el Gobierno central va a destinar "más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal desde 2025 hasta 2029".

De esos, "Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor inversión prevista hasta 2029 con más de 1.500 millones de euros", reconocen desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Valencia o Galicia

Le sigue Andalucía, "con unos 1.300 millones; la Comunidad Valenciana, con casi 1.250 millones; de Galicia, con más de 705 millones; y Canarias, que recibirá más de 607 millones de euros".

De los 1.300 millones de euros que recibirá Andalucía, la mayor partida será, esta vez sí, para el puerto de Algeciras, ha explicado Puente.

Dicha infraestructura recibirá hasta 520 millones de euros. Le sigue el puerto de Huelva, para el que se contemplan 254,9 millones, y en el que recientemente se ha inaugurado la doble rampa ro-ro en el muelle sur.

El tercero en volumen de inversión es el puerto de Cádiz, con 157,6 millones de euros; seguido del de Málaga, con 133,7 millones; el de Sevilla, con 103,2 millones; el de Almería, 96,9 millones; y, por último, el de Motril, con 38,5 millones.

Hasta 7.000 millones

Según ha explicado Puente, "de los más de 7.000 millones de euros hasta 2029 para los puertos estatales, en torno a 4.500 millones se recogen en el capítulo de infraestructuras".

Así, ese importe es más de la mitad del total de la inversión. El 60 por ciento, ha detallado el ministro, quien ha indicado que ese dinero "se destinará a la mejora, ampliación y modernización de las infraestructuras e instalaciones portuarias con el objetivo de aumentar su capacidad y hacer frente a los retos y necesidades de la demanda y de futuro".

En segundo lugar, "se prevén inversiones superiores a los 1.000 millones de euros para proyectos de sostenibilidad ambiental en los puertos, reafirmando el papel fundamental de estas infraestructuras como punta de lanza de la transición energética en España".

En tercer lugar, se recogen más de 950 millones de euros para el desarrollo y mejora de los accesos viarios y ferroviarios a los puertos, ya que garantizar su conectividad es fundamental para no perder competitividad.

En cuarto lugar, para el impulso de proyectos puerto-ciudad, previstos para acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, se destinarán 335 millones de euros.

Por último, completan el plan de inversiones unos 156 millones de euros para el refuerzo y mejora de la seguridad de estas infraestructuras; y los más de 80 millones para proyectos vinculados con su digitalización.

“El puerto del futuro no es solo un punto de llegada o salida, sino un espacio que genera valor, innovación y sostenibilidad para el conjunto del territorio”, ha indicado Puente.