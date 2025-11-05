Cesan al delegado de Salud en Sevilla, que fue gerente del Virgen del Rocío, epicentro del fallo del cribado de cáncer

Manuel Molina, exgerente de Salud en Sevilla, cuando aún estaba al frente del Virgen del Rocio EP Sevilla

El Gobierno andaluz ha cesado a Manuel Molina, hasta ahora delegado de Salud en la provincia de Sevilla. Ocupará su cargo la hasta ahora edil en el Ayuntamiento de la capital hispalense, Silvia Pozo.

Molina, cabe recordar, fue el gerente del hospital Virgen del Rocío, epicentro de los problemas del cribado de cáncer de mama en la comunidad.

Este cambio, que ha adelantado ABC, no es el único provocado por la crisis de los cribados de cáncer. El más sonado fue el de la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien dimitió a la semana de desvelarse los problemas en este programa de detección precoz de cáncer.

También dimitió el jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell, servicio en el que recae en gran medida la tarea del análisis de los cribados de cáncer.

La crisis de los cribados de cáncer de mama, además, llevó al Gobierno andaluz a presentar un plan de choque y otro a largo plazo. En ambos se apostó por la incorporación de más personal.

Más profesionales

En total, más de 4.500 profesionales sanitarios que vendrán a reforzar los servicios de prevención precoz, no solo en el cáncer de mama, también en el de cuello de útero o colon.

Molina, cabe recordar, estaba en el punto de mira de la oposición. De hecho, el PSOE anunció que pensaba citarlo el primero para que diera explicaciones sobre los fallos del sistema de cribado de cáncer de mama en una eventual comisión de investigación que querían impulsar en el Parlamento de Andalucía.