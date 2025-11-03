Juanma Moreno defiende su inversión "récord" en la sanidad pública ante la acusación del PSOE de "privatización"

El presidente de la Junta recuerda que el próximo año habrá más de 16.000 millones de euros para esta cuestión. Más información:

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que su Gobierno ha hecho una "apuesta sin precedentes que el Presupuesto 2026 destinará" al refuerzo de la sanidad andaluza, donde se realizan hasta 588 millones de actos médicos cada año en los hospitales, centros de salud y ambulatorios de las ocho provincias.

El presidente andaluz ha hecho estas declaraciones en la inauguración de un nuevo centro de salud en Marbella que, ha destacado, se une a las más de 100 nuevas infraestructuras sanitarias que la comunidad ha estrenado desde que el PP llegara a la Junta de Andalucía en 2019.

Esto, ha indicado, contradice la acusación del PSOE de que su Gobierno quiere "privatizar" la sanidad andaluza puesto que es ahora, ha explicado, cuando más se invierte en esta cuestión en la comunidad.

De hecho, en total se han abierto desde que gobierna la Junta 25 nuevos centros de salud, 7 hospitales y 13 hospitales de día, 19 consultorios, 7 áreas de Urgencias o 23 centros de Atención Infantil Temprana figuran entre las más destacadas.

"Estamos dándole a nuestra sanidad un impulso reformista para ponerla en el sitio que le corresponde. Una sanidad pública andaluza que es un sistema sólido, con capacidad de mejora, pero que no olvidemos que realiza nada menos que 588 millones de actos médicos al cabo del año. Eso es gracias a la capacidad de entrega y vocación de los profesionales que la componen. Me siento muy orgulloso", ha señalado Moreno.

Moreno ha englobado esta nueva obra en el "intenso plan renove" de infraestructuras sanitarias que se encuentra actualmente en pleno desarrollo, y cuyo objetivo es el de "seguir renovando edificios e instalaciones para mejorar de esta forma la atención a los pacientes", ha señalado el presidente andaluz.

Sanidad

Esa inversión en la sanidad pública, ha detallado Moreno, se hace en todas las provincias. Así, el presidente ha recordado que la inversión en infraestructuras sanitarias "se ha multiplicado por cuatro en Andalucía desde 2019: 2.892 millones de inversión y más de 1.800 actuaciones.

Eso supone "cuatro veces más que los 661 millones invertidos en el periodo 2012-2018", ha añadido, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía.

Un incremento inversor que tiene su reflejo también en los pacientes, señalan fuentes del Gobierno andaluz. De esta forma, en 2025, el gasto sanitario medio por habitante en Andalucía es de 1.765 euros, frente a una media nacional que se queda por debajo (1.757 euros) por primera vez desde que existen registros en el Ministerio de Sanidad. Esto es, desde el año 2002. Por aquel entonces, el gasto en la comunidad era de apenas 790 euros.

"Hemos conseguido cosas imposibles, como pasar de estar a la cola, a figurar por encima de la media del país en el gasto sanitario por habitante. Así pues, la realidad es sólida como una roca: nadie puede decir que haya privatización. Pido a los usuarios que confíen en el sistema sanitario público de Andalucía y en sus profesionales", ha insistido el presidente.