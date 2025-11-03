Asesinan a una mujer en una finca de la provincia Huelva y la Guardia Civil detiene a su expareja
Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer la pasada noche y detallan que presentaba "evidentes signos de violencia".
La Guardia Civil ha detenido a la expareja sentimental de una mujer cuyo cuerpo sin vida encontraron la pasada noche en una finca de Huelva. El cuerpo de la víctima presentaba "evidentes signos de violencia", señalan fuentes de la investigación.
La mujer era la trabajadora de una finca de la localidad de Moguer, en Huelva, de la que no han trascendido por ahora más datos.
El Instituto Armado investiga los hechos mientras la expareja sentimental sigue en dependencias de la Guardia Civil.
