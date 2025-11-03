Asesinan a una mujer en una finca de la provincia Huelva y la Guardia Civil detiene a su expareja

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil detiene a la expareja sentimental de una mujer asesinada en una finca de Huelva. El cuerpo de la víctima fue hallado con "evidentes signos de violencia" en la localidad de Moguer. La mujer trabajaba en la finca y la investigación de los hechos está a cargo del Instituto Armado.

La Guardia Civil ha detenido a la expareja sentimental de una mujer cuyo cuerpo sin vida encontraron la pasada noche en una finca de Huelva. El cuerpo de la víctima presentaba "evidentes signos de violencia", señalan fuentes de la investigación.

La mujer era la trabajadora de una finca de la localidad de Moguer, en Huelva, de la que no han trascendido por ahora más datos.

El Instituto Armado investiga los hechos mientras la expareja sentimental sigue en dependencias de la Guardia Civil.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.