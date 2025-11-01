Andalucía acelera con su principal industria: crecen cerca del 10% los turistas y también su gasto por persona

Andalucía ha recibido, en lo que va de año, 11,52 millones de turistas. Son un 7,61 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Además, quienes visitaron la comunidad gastaron más de 10.700 millones de euros, un 7,25 por ciento más, todo ello según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La región acelera en el sector económico más importante de su economía, solo por detrás del sector público, según datos de Caixabank Research. El turismo, señala su último informe, es el 12,5 por ciento de la riqueza de Andalucía. Visto de otro modo: la comunidad crece en número de clientes y lo que gastan en su industria más notable.

Más visitantes y con mayor gasto. En ambos parámetros el crecimiento roza el 10 por ciento. De forma general parece una noticia favorable para el sector. En el detalle, también.

Porque, de media, el gasto por turista asciende desde enero los 1.365 euros (un 1,54 por ciento más que el año pasado), con una media diaria de 180 euros.

Así, desde inicios del año han visitado la comunidad andaluza, 11.529.674 turistas internacionales, lo que refleja un crecimiento del 7,25% respecto al pasado año, según los datos de la Encuesta Frontur del INE publicada este viernes.

Andalucía

El buen momento del sector turístico no es una cosa sola de Andalucía. En toda España los datos son positivos. Así, según datos del Gobierno central, hasta el pasado mes de septiembre los turistas que llegaron al país gastaron más de 105.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en los primeros nueve meses de 2025, la cifra supera los 76,4 millones, con un crecimiento del 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior.

"Estos datos ahondan en la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, más moderado en este 2025 que el pasado año", señalan desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Una evolución del sector que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar los destinos y diversificar la oferta", añaden.

Pero, ¿de dónde vienen los turistas que visitan Andalucía? Sobre todo del Reino Unido. Son el 18 por ciento del total. Dos de cada diez personas que llegan a pasar sus vacaciones a la comunidad son británicos. Le siguen los alemanes, con casi el 12 por ciento del total. Por detrás llegan franceses, el 7,5 por ciento.

Sin embargo, Andalucía tiene aún margen de mejora puesto que no es la opción primaria de los turistas. El mayor número de ellos viajan a Cataluña. Le siguen quienes eligen las Islas Baleares. La comunidad es la tercera opción.

El Gobierno andaluz, consciente del peso que tiene el turismo en la economía de la región apuesta por este sector mediante una inversión, vía Presupuestos de la comunidad para 2026. Son hasta 200 millones de euros los que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha destinado a esto, según anunció el titular de este departamento, Arturo Bernal, este viernes.

Prioridades

Así, serán 198,7 millones de euros de presupuesto, el proyecto incorpora prioridades para adaptarse a los desafíos del presente desde la eficiencia y la planificación.

Con ello, los recursos autofinanciados crecen un 44 por ciento, más de 34 millones de euros adicionales, hasta superar los 112 millones a lo que se suma el incremento en los fondos europeos, que alcanzan los 86 millones de euros, un 4 por ciento más que en 2025.

El área de Turismo contará con más de 160 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al pasado ejercicio, para "reforzar la competitividad del sector, la cohesión territorial y la calidad de la oferta turística andaluza".

En cuanto a las líneas de trabajo, ha destacado el apoyo a los municipios como eje vertebrador del territorio; la innovación, la inteligencia y el fortalecimiento del tejido empresarial; y la diversificación y la proyección de Andalucía como destino líder, abierto y competitivo.

Para el impulso al municipalismo, los Presupuestos contempla el programa Munitur, dotado con 5,7 millones de euros, para desarrollar proyectos que contribuyan a equilibrar la actividad turística durante todo el año; los Planes de Grandes Ciudades, con más de 4,4 millones de euros, que dan cobertura a destinos urbanos como Jerez, Marbella, Sevilla o Almería.

Entre otras actuaciones específicas de mejora y desarrollo turístico destaca el convenio con el Ayuntamiento de Málaga, dotado con 596.000 euros, para la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga o el proyecto de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, previsto con 2,5 millones de euros para lanzar una nueva línea de subvenciones que permitirá a los ayuntamientos solicitar la ayuda, diseñar y ejecutar sus proyectos con agilidad.

Empresas

Respecto a la innovación, se volverá a convocar el programa Pymetur, dotado con cinco millones de euros, para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Además, para la colaboración con el conocimiento, Investur destinará 240.000 euros a proyectos de investigación aplicada en universidades públicas andaluzas, orientados a la sostenibilidad y a la transferencia de conocimiento hacia las empresas y los destinos.

El presupuesto incorpora además actuaciones vinculadas a la corresponsabilidad por un turismo más sostenible, en línea con el Compromiso Andaluz de Acción Climática en Turismo. Resalta en este sentido el proyecto Andalucía Nexus, cuya dotación se incrementa un 23,95% respecto al año anterior, alcanzando los 2,6 millones de euros.

"Nexus representa la apuesta de Andalucía por la inteligencia turística, la gestión avanzada de datos, y el fortalecimiento del tejido empresarial, fomentando también el emprendimiento y la colaboración público-privada", ha valorado Bernal, quien ha puesto en valor el tercer eje de la conciencia basado en la diversificación y la proyección del destino.

Dentro de este eje se incorpora una nueva línea de subvenciones, dotada con 300.000 euros, destinada al diseño de experiencias, segmentos y productos turísticos, que contribuyan a ampliar la temporada, diversificar la oferta y reforzar la competitividad de los destinos andaluces. Además, el próximo año se reforzarán las actuaciones de promoción, comunicación y comercialización turística, que aumentan su presupuesto un 32,53% respecto al ejercicio anterior.

Todo ello para seguir ampliando la presencia de Andalucía en los principales mercados, desarrollando nuevas acciones dirigidas tanto a profesionales del sector como al público final, con el objetivo de "diversificar la oferta y consolidar segmentos como el cultural, el gastronómico, el de naturaleza o el idiomático".

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha señalado que el presupuesto de 2026 mantiene el esfuerzo presupuestario en esta materia, asegurando la continuidad de las actuaciones recogidas en la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea 2025-2030.

En concreto, el presupuesto para 2026 alcanza los 4,9 millones de euros para consolidar el papel de Andalucía en los espacios de cooperación europea. Asimismo, la Junta ha apuntado que las políticas de Acción Exterior se ejecutan a través de programas propios, sino mediante un trabajo transversal que acompaña a todas las consejerías en su proyección europea e internacional.

En este sentido destacan los Centros Europe Direct y los Centros de Documentación Europea, presentes en todas las provincias andaluzas.

Además, durante este ejercicio se continuará con la Estrategia de relaciones con la comunidad andaluza en el exterior, que mantiene el vínculo con los andaluces que viven fuera y promueve la difusión de nuestra cultura y nuestras tradiciones como elementos de identidad y orgullo compartido.