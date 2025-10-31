Muere el hombre de Huelva al que le cayó la estructura de la terraza de un bar por un tornado el pasado miércoles

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 53 años murió en Huelva tras el derrumbe de la estructura de la terraza de un bar debido a un tornado el pasado miércoles. El accidente ocurrió en la calle Juan XXIII, donde las fuertes lluvias y vientos provocaron el desplome del toldo sobre la víctima. El Ayuntamiento de Gibraleón ha decretado dos días de luto en honor al fallecido, con banderas a media asta y expresando condolencias a sus familiares.

El hombre al que cayó la estructura de la terraza de un bar por culpa de las fuertes lluvias y viento del pasado miércoles ha muerto. Ha fallecido a los 53 años después de que el toldo de un bar de la calle Juan XXIII se derrumbara sobre su cabeza.

La muerte se ha producido el jueves después de que el hombre quedase muy grave por este accidente el pasado miércoles. Ese día la provincia sufrió unas importantes precipitaciones y fortísimas rachas de viento.

Al hombre se le está practicando la autopsia durante la mañana de este viernes y cuando finalice será trasladado al tanatorio municipal, señalan fuentes del caso.

Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios y que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Una vez en el hospital fue ingresado en la UCI, pero finalmente ha fallecido en la noche de este jueves.

Huelva y Sevilla

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a las provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevara el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses.

Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.

El Ayuntamiento de Gibraleón ha decretado dos días de luto en el municipio, los días 1 y 2 de noviembre, por la muerte de su vecino.

Luto

De este modo, según ha indicado en un comunicado emitido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio explica que, en señal de duelo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta durante los dos días de luto.

De la misma manera, ha subrayado que se une "al dolor de los familiares y amigos" de este vecino de la localidad, "quien perdió la vida como consecuencia del temporal que afectó a nuestro municipio". "Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento de gran dolor y pérdida", ha añadido.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro vecino y vamos a seguir trabajando para ayudar a los afectados. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil", concluye el comunicado.