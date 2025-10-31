Más de 500.000 empleados públicos andaluces amenazan con ir a la huelga si el Gobierno central no les sube el sueldo

Protestas por la subida de sueldo de los sindicatos en Andalucía. EP Sevilla

Más de medio millón de empleados públicos de Andalucía amenazan con ir a la huelga en diciembre si el Gobierno central no se aviene a una subida de sueldo que les compense por el alza del IPC. Así lo señalaron ayer CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO en las manifestaciones que convocaron por toda España.

Durante la marcha de Madrid, señalan fuentes de CSIF, los empleados públicos arrancaron un compromiso de reunión para la próxima semana del Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde discutirán la cuestión.

Los sindicatos denuncian el deterioro progresivo de los servicios públicos, con falta de personal, envejecimiento de plantillas y desmotivación, especialmente en sectores como sanidad, educación, justicia y servicios sociales.

De esta forma, los empleados públicos reclaman un nuevo acuerdo plurianual para recuperar poder adquisitivo y reforzar el empleo público, al que consideran clave para garantizar el Estado del bienestar.

Según Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, los empleados públicos de la comunidad -y del resto de España- han perdido "hasta un 20 por ciento de poder adquisitivo" desde el año 2010.

Junta o Estado

Solo este año, añadió el sindicalista, quienes trabajan para ayuntamientos, Junta o Estado, se han dejado un 3 por ciento de su sueldo por la inflación y los sueldos congelados que tienen.

"Estamos aquí para pedirle al Gobierno que abra la negociación colectiva del salario para que nuestras nóminas no sigan congeladas", indicó. "Al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se le ha acabado el tiempo y que tiene que abrir la negociación y denuncia el desprecio que supone no negociar la subida salarial".

Para los sindicatos, pedir la subida de sueldo para los empleados públicos es, a la vez, defender la calidad de los servicios públicos, lo que redunda en el bienestar de los ciudadanos.

Si el Gobierno no se aviene a esta negociación, huelga. Así de claros fueron este jueves los sindicatos en las diferentes movilizaciones que se dieron en Andalucía. Eso supone que, solo en la comunidad, más de medio millón de personas dejarían de trabajar, lo que paralizaría la región. Son, en concreto, 536.730.

Los más numerosos son los que se desempeñan para la Junta de Andalucía, administración que tiene transferida casi todas las competencias. De médicos a profesores pasando por administrativos o abogados, el Gobierno andaluz tiene en nómina, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de 2025.

Así, para la Junta trabajan hasta 332.000 personas. Le sigue en número los ayuntamientos y demás administraciones locales, que emplean a 116.000 trabajadores. Por último, el Estado tiene en la comunidad a 88.000 empleados.

Que todos ellos fueran a la huelga podría bloquear la comunidad porque, cabe recordar, servicios de transporte como autobuses o trenes así como la gestión de sistemas básicos son competencia pública.

Madrid o Cataluña

Andalucía es, con diferencia, donde más empleados públicos trabajan de toda España. Ni siquiera la Comunidad de Madrid, que podría tener ventaja por la capitalidad, algo que moviliza a muchos trabajadores del sector público, le gana.

Así, Madrid tiene a 450.000 empleados públicos. Andalucía, más de 530.000. Le sigue Cataluña, pero ya con 380.350 personas a sueldo de ayuntamientos, Generalitat o Gobierno central.

Las tres organizaciones que convocaron las marchas criticaron en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias, y han recordado a las administraciones y sus sectores públicos.

Servicios públicos

Según señalaron, "se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas".

"El ministro debería tomar nota de la decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar. Hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que diseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones", han exigido.