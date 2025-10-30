Muere en Jaén un buzo cuando trabajaba en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina

Las claves nuevo Generado con IA Un buzo muere mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, Jaén. El accidente ocurrió a las 17:15 horas y un compañero sacó del agua a la víctima y pidió ayuda. Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencias acudieron al lugar y certificaron la defunción del buzo. El 112 alertó a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales tras el incidente.

Un hombre, del que no ha trascendido la identidad, ha muerto este jueves mientras trabajaba haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente mortal se ha producido a las 17:15 horas, cuando un compañero ha logrado sacar del agua a la víctima y ha solicitado ayuda al centro de coordinación.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, según fuentes del instituto armado.

El 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.