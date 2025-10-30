La ministra de Salud, Mónica García, se alinea con el PSOE andaluz y acusa a la Junta de "perder el control de la Sanidad"

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Sanidad, Mónica García, acusa a la Junta de Andalucía de "perder el control" de la Sanidad, alineándose con las críticas del PSOE andaluz. García estudia acciones legales para obligar a comunidades gobernadas por el PP a entregar datos sobre cribados de cáncer, tras negarse a proporcionarlos al Gobierno central. La ministra critica la gestión sanitaria andaluza, señalando una "negligencia y fallo estructural" en el sistema, especialmente en los programas de cribado de cáncer. García subraya la importancia de los datos de cribado, afirmando que no deben ser rehenes de intereses políticos y que es esencial restablecer la confianza en los programas sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha entrado en la precampaña electoral andaluza este jueves al acusar a la Junta de haber "perdido el control" de la Sanidad en Andalucía, mismo argumento que usa el PSOE andaluz para atacar al Ejecutivo de Juanma Moreno.

García ha hecho estas declaraciones antes de reunirse en Sevilla con la asociación Amama, organización que destapó los problemas del cribado de cáncer de mama que acabaron con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Así, la ministra ha desvelado que estudia "acciones legales" para obligar a las comunidades en manos del PP a que entreguen los datos que reclama sobre los cribados de cáncer y que éstas se negaron a darle al Gobierno central.

Según ha acusado García, Andalucía ha perdido la capacidad de gestionar su sanidad porque "la han troceado para privatizarla", idea que también ha salido desde las filas de la oposición en la comunidad.

"Los datos los van a dar", ha asegurado. De esta forma, la ministra ha insistido en que los datos de los cribados "no son de Ayuso, ni de Moreno ni de Mazón; no son rehenes del PP" y ha argumentado que el Ministerio de Sanidad los quiere porque "se ha roto la confianza en estos gobiernos y en los programas de cribado y tenemos la obligación de restablecerla".

"Insistiendo"

García ha asegurado que el Gobierno seguirá "insistiendo" para tener los datos con los que ir "al final del asunto para saber qué es lo que ha pasado".

"Las mamografías son sagradas; el sistema público es sagrado y las mujeres son sagradas. Las mamografías y todos los datos están por encima de los intereses del PP", ha subrayado la ministra de Sanidad, que ha recalcado que los cribados son programas que venían funcionando desde hace años en la "búsqueda activa" de cáncer y que, en el caso de Andalucía, "esa búsqueda ha fallado cuando se encontraban lesiones".

"Esto es una negligencia y fallo estructural del sistema", ha lamentado la ministra de Sanidad ante los medios de comunicación.



Para García, "lo grave" es que estos fallos se venían denunciando "desde hace años" y "todos los sabían". Igualmente, se ha referido a las pruebas que desaparecieron del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, horas después, volvieron a estar disponibles -según la Junta como consecuencia de una entrada masiva de usuarios al denunciar Amama ante la Fiscalía estos hechos- pero con cambios con respecto a las primeras. "Esto es de una gravedad extrema; es irregular e inusual. Queremos saber en qué momento se rompió la cadena del cribado", ha concluido.