Detienen en Lepe al acusado de apuñalar cuatro veces a su pareja en un pueblo de Huelva y de huir tras el suceso

La Guardia Civil ha detenido al acusado de apuñalar a su pareja en la localidad de Isla Cristina este miércoles. El arresto se ha producido en el municipio de Lepe, también en la provincia de Huelva.

El hombre, que estaba identificado, huyó del lugar de los hechos. Desde entonces los agentes del Instituto Armado le seguían los pasos para proceder a su detención, lo que ha ocurrido 24 horas después de que se produjera el ataque a la mujer.

El detenido, señalan fuentes de la investigación, está bajo arresto y, cuando se instruyan las diligencias oportunas, pasará a disposición judicial, donde se decidirá su futuro inmediato.

La víctima, una mujer de 35 años, tuvo que ser ingresada en el hospital después del suceso. Allí necesitó incluso una transfusión de sangre.

Según fuentes de la investigación, el hombre habría apuñalado con un cuchillo a su pareja en cuatro ocasiones: dos en la espalda y otras dos en el torso.

En Isla Cristina

Los hechos se produjeron en la casa de ella, en la localidad de Isla Cristina y la mujer estaba este miércoles "muy grave".

El alcalde de la localidad, Jenaro Orta, lamentó este miércoles los hechos y añadió que la mujer estaba "estable" dentro de la gravedad que presenta por las heridas de arma blanca.

La víctima estaba dada de alta en el Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado", explicó el primer edil onubense.