Amama reconoce que la Junta "trata de acercar posturas" tras reunirse con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz

Representantes de Amama y de la Consejería de Sanidad, este miércoles en Sevilla. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Amama se reunió con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para tratar los problemas del cribado de cáncer de mama. Amama expresó su disposición a colaborar y se unirá a la Comisión de Seguimiento del Plan de Cribado de Cáncer de Mama. La asociación mostró desconfianza hacia la Junta de Andalucía por desoír sus quejas y pidió acciones rápidas para recuperar la confianza en el SAS. Amama insistió en que no tiene intereses políticos y enfatizó la gravedad de los problemas denunciados.

La asociación Amama se reunió este miércoles con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Lo hizo un mes después de que saltasen a la luz pública los problemas con el cribado del cáncer de mama.

Tras la reunión, desde Amama, organización que ha centralizado las quejas sobre el fallo en el sistema de detección del cáncer, ha reconocido la actitud del Gobierno andaluz de "acercar posturas", cuestión en la que estas mujeres también están.

Amama sí que afeó que desde el Gobierno andaluz, señalan, se haya "desoído las quejas, necesidades y aportaciones del colectivo" durante el mes que llevan protestando por los problemas del cribado de cáncer de mama.

La asociación, que este jueves se reúne con la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló además su "desacuerdo e indignación por el cúmulo de infamias que se están publicando en torno a la entidad e incluso a sus miembros".

A la reunión asistieron la presidenta de Amama, Ángela Claverol, y su secretaria, Carmen Perona, junto con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, según ha detallado la entidad en un comunicado.

"Colaborar"

Durante el encuentro, Amama manifestó su disposición a colaborar y ha señalado que "se han marcado las líneas de trabajo a seguir por ambas partes". Además, ha informado que ha accedido a formar parte de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de acción del Programa de Cribado del Cáncer de Mama, así como a mantener una comunicación fluida sobre este tema, dejando constancia de que "cualquier plan futuro debe incluir a la totalidad de las mujeres afectadas".

Por otro lado, trasladaron a la Junta de Andalucía la "desconfianza" hacia la administración, ya que, como han señalado en ocasiones anteriores, "se han desoído las quejas, necesidades y aportaciones del colectivo". Por ello, se ha instado al consejero a emprender acciones "efectivas, eficientes y con premura" para recuperar la "confianza" en el Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Por último, Amama subrayó que "no se comprende que se dude en modo alguno de la existencia y gravedad de los hechos que se han puesto de manifiesto, insistiendo en que ni la asociación ni las mujeres que la conforman tienen ningún interés político, sea del signo que sea".

Cáncer de mama

Desde la Consejería de Sanidad señalaron que la reunión se prolongó "durante varias horas" y contó con la "estrecha colaboración de Silvia Pozo", décima teniente alcalde y delegada del Área de Gobierno de Deporte y Promoción de la Salud y Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla.

En el encuentro, relatan, "hubo un intercambio constructivo de propuestas y preocupaciones". Tanto desde la Consejería como desde la asociación se han trasladado compromisos importantes para mejorar el programa de cribado de cáncer de mama, con el objetivo común de reforzar la prevención y garantizar la mejor atención a las mujeres andaluzas.

Durante el encuentro, Amama comunicó al consejero su intención de participar en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de Acción del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, foro en el que se evaluarán avances y se seguirá trabajando en la mejora del sistema. Además, el consejero y la presidenta de la asociación han establecido que a partir de ahora se celebrarán reuniones centradas en varias áreas.