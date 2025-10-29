Juanma Moreno no asistirá al funeral de las víctimas de la dana por el temporal en Andalucía y el retraso del vuelo

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno no asistirá al Funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana debido al temporal en Andalucía y el retraso de su vuelo. El funeral se llevará a cabo en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, con la presencia de autoridades estatales y familiares de las víctimas. Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistirán al acto junto a otras autoridades y la Casa Real. Tres familiares de víctimas de la dana, dos de Valencia y uno de Letur, darán voz a los fallecidos en el homenaje, que será clausurado por el Rey Felipe.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no asistirá finalmente al Funeral de Estado en el que se homenajeará a las 237 víctimas de la dana en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

Precisamente ha sido por el temporal andaluz que está provocando incidencias en gran parte de Andalucía, unido al retraso del vuelo que lo iba a trasladar a la capital valenciana.

Según han confirmado desde el Gobierno andaluz, finalmente el presidente no acudirá a este acto previsto a las 18:00 horas de este miércoles 29 de octubre cuando se cumple un año de la tragedia.

Al funeral también asistirán los presidentes de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, las comunidades, junto a Andalucía, donde se registraron los fallecidos. Un hombre de 71 años falleció en la provincia malagueña.