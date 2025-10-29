La Guardia Civil detiene a dos narcos de un clan de Huelva por matar con una narcolancha a un militar portugués

La narcolancha utilizada por los sospechosos fue encontrada en llamas a cuatro kilómetros del lugar del incidente, y se están llevando a cabo búsquedas con el apoyo de varias autoridades.

Los detenidos, naturales de Huelva y con antecedentes por tráfico de drogas, fueron capturados con una gran cantidad de dinero y entregados a la Policía Judicial portuguesa para su interrogatorio.

La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana (GNR) han detenido esta misma mañana en Portugal a dos narcotraficantes españoles por matar con su narcolancha a un militar portugués esta misma semana, durante una persecución por el río Guadiana que dejó además otros dos soldados heridos.

Según fuentes de la investigación detallan a EL ESPAÑOL, se trata de dos individuos de nacionalidad española, mayores de edad y naturales de esa provincia andaluza.

Según la GNR portuguesa, los investigadores de ambos países llevaban varios días tratando de dar caza a los responsables de un nuevo trágico episodio, de similares características a la tragedia de los guardias civiles asesinados en Barbate, que pone el narcotráfico en la costa de Andalucía en el ojo del huracán.

Los dos arrestados en la operación tienen antecedentes por tráfico de drogas. Las fuentes consultadas señalan que llevaban "una gran cantidad de dinero" cuando les apresaron. Ya han sido entregados a la Policía Judicial (PJ) portuguesa para su interrogatorio.

Esta detención se produce después de que el lunes por la noche un militar de la GNR muriera y otros tres resultaran heridos leves al ser embestida su patrulla por una lancha rápida sospechosa de narcotráfico en el Guadiana a la altura de Alcoutim, en la frontera con Huelva y cerca de la localidad española de Sanlúcar de Guadiana.

La patrulla acudió a esa zona después de que la GNR recibiera una alerta a las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes sobre una lancha rápida que se encontraba en el río, pero cuando localizó e intentó abordar esa embarcación, acabó siendo embestida.

Los militares respondían a una alerta sobre una embarcación de alta velocidad que se encontraba a la altura de Alcoutim, en la frontera con la provincia de Huelva, para localizarla y proceder a su abordaje, pero durante la persecución la patrullera de los gendarmes fue embestida por los supuestos narcos.

Según el canal SIC Noticias, la narcolancha fue encontrada en llamas a unos cuatro kilómetros río arriba del lugar del suceso. "Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil, pero también con el de la Policía Marítima y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil" de Portugal, detalló a Efe el teniente coronel Carlos Canatário.

Huelva, la gran provincia del narco

Opacada por las innumerables operaciones antidroga que se producen en Cádiz, Huelva ha pasado a nivel público a un segundo plano en materia de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las fuentes consultadas en la lucha contra las organizaciones de traficantes de Andalucía advierten que la situación no se diferencia demasiado de la que se vive en tierras gaditanas.

"Todo lo que ocurre aquí desde el año 2020 es al mismo nivel o incluso muchas veces superior a lo que ocurre en Cádiz. En el último año y medio se ha incrementado de forma exponencial", señalan mandos de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

Así es que las mafias que operan en la región no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que también tienen intereses en otros ámbitos del crimen organizado, como el contrabando de combustible y el tráfico de personas.

En este sentido, el aumento de la violencia ha provocado que algunas zonas costeras de Huelva se conviertan en verdaderos focos de tensión, con comunidades rurales que ya no solo se ven afectadas por la presencia de las narcolanchas, sino también por el creciente ambiente de inseguridad que genera la actividad criminal en la región. Así lo ha destacado incluso la Fiscalía Antidroga en su memoria anual.

Los pueblos costeros, históricamente tranquilos, ahora viven bajo la constante amenaza de las bandas del narcotráfico, lo que ha alterado por completo su ritmo de vida. Mientras tanto, el río Guadiana, donde han matado con una lancha rápida a ese agente portugués, ha terminado el último año de convertirse en una verdadera autopista para la droga.