Cae en Huelva uno de los mayores traficantes de hachís de Europa, que se había fugado en un permiso penitenciario

Un agente de la Policía Nacional de Huelva, con el detenido. EE Huelva

La Policía Nacional de Huelva ha detenido al que consideran uno de los mayores narcotraficantes de hachís de Europa. El arresto ha tenido lugar en Huelva, donde se escondía tras fugarse en un permiso penitenciario, señalan fuentes de la investigación.

El hombre, explican los agentes, estaba "en busca y captura" puesto que no había regresado a la cárcel tras salir unos días libres.

"El narcotraficante onubense fue detenido en la localidad de Almonte donde se encontraba escondido, allí fue donde los agentes le sorprendieron el día de su detención mientras estaba en el interior de un taller mecánico reparando un vehículo", explican desde la Policía Nacional de Huelva.

Los agentes sospechaban que el narcotraficante podía huir a gran velocidad. Por eso coordinaron una entrada en el taller que pudiera parar al hombre.

En el momento de la detención, añaden desde la investigación, el hombre portaba una gran cantidad de dinero en efectivo, "distribuido en billetes de diverso valor".

Juzgado

Tras su detención, "fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva para la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia", señalan las mismas fuentes.

El Juzgado, entonces, ordenó "su inmediato ingreso en prisión", al cual se le imputa por su fuga un quebrantamiento de condena, donde cumplía condena por otros delitos, así como también tenía diversas requisitorias por otros tantos juzgados de España.