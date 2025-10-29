Buscan a un hombre en Huelva acusado de apuñalar a su pareja cuatro veces en la espalda y en el torso dentro de su casa

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil busca a un hombre que apuñaló a su pareja cuatro veces en Isla Cristina, Huelva. La víctima, una mujer de 35 años, está hospitalizada en estado muy grave tras recibir dos puñaladas en la espalda y dos en el torso. El sospechoso, ya identificado, está en paradero desconocido y las autoridades están realizando gestiones para localizarlo. La víctima estaba en el Sistema VioGen por una pareja anterior, no por el actual agresor.

Agentes de la Guardia Civil buscan a un hombre acusado de apuñalar hasta cuatro veces a su pareja, una mujer de 35 años dentro de su casa, en la localidad de Isla Cristina, en Huelva.

El hombre se dio a la fuga tras los hechos, explican fuentes de la investigación y la mujer está en el hospital en estado "muy grave".

Según las primeras pesquisas, el hombre habría apuñalado cuatro veces a su pareja: dos veces en la espalda y otras dos en el torso.

Los agentes tienen ya identificado al presunto autor de los hechos, pero aún no lo habrían detenido. Así, fuentes de la investigación señalan que el sospechoso está desaparecido de momento y se están practicando "las gestiones pertinentes para su localización".

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que se recibió una llamada a las 10,20 horas que alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina.

Policía Local

De este modo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran en búsqueda del hombre.

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha lamentado el nuevo caso de violencia de género, toda vez que ha señalado que la mujer se encuentra ingresada en el hospital y que está "estable dentro de la gravedad".

En declaraciones a Europa Press, Orta ha tachado de "hecho lamentable" este suceso por el que la mujer ha tenido que ser ingresada en un hospital de Huelva, "que ha necesitado transfusión" y está "grave pero estable". Además ha explicado que la víctima ha recibido "dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho".

VioGen

Por otro lado, ha señalado que la mujer estaba en el Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado".

Además, en cuanto al supuesto autor de los hechos, el alcalde ha subrayado que la Guardia Civil "lo tiene identificado, saben quién es y lo están buscando".