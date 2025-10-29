Andalucía inicia con las cuentas de 2026 su independencia financiera ante la falta de Presupuestos de Sánchez

En 2026, Andalucía será independiente. Por lo menos, financieramente. Así queda ya blanco sobre negro en los Presupuestos para 2026 aprobados este martes por el Gobierno andaluz y que ascienden a 51.000 millones de euros, el 77 por ciento de los cuales proceden de fondos propios.

El dato es importante, ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, porque hace que la comunidad dependa poco de la financiación del Estado. Sobre todo, destacó, en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene Presupuestos para el año que viene ni parece contar con apoyos para sacarlos adelante.

A eso suma, detalló España, el que Andalucía alcanza el próximo año la "plena autonomía financiera". ¿Qué es esto? Que desde el 2026 no pedirá fondos al Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). O sea, ni desvivida por la falta de Presupuestos de Moncloa, ni en necesidad de transferencias del FLA.

Andalucía ya puede sola, es el mensaje, que contrasta, abundó, con el tiempo en que "Andalucía no podía ni salir a los mercados" a financiarse porque "no tenía solvencia financiera". Entonces, ha detallado, la comunidad recibía un 80 por ciento de sus fondos del Estado y el 20 por ciento restante, de los mercados.

Desde este mismo año, es al revés: el 80 por ciento del dinero para el Presupuesto de la comunidad viene de los mercados y solo el 20 por ciento, del Estado. Gracias a ese aumento de recursos de los mercados, que prestan dinero a Andalucía, se espera que el año que viene la Junta no tenga que pedir liquidez al FLA.

Es un camino en el que lleva trabajándose varios ejercicios y que han apuntalado las más importantes agencias de calificación crediticia. La última ha sido Moody's, que este mismo mes elevó dos escalones la calificación crediticia de la comunidad y la equiparó al Tesoro por primera vez.

En esencia, la nota hace que Andalucía sea percibida como un actor seguro a la hora de devolver el dinero que pida a los mercados, por lo que el interés a pagar es menor.

Economía

El camino de independencia financiera se pavimenta además con el refuerzo de 'autofinanciación'. Como ha detallado la consejera de Economía, el 77 por ciento de los casi 52.000 millones de euros del Presupuesto de Andalucía para 2026, son recursos propios.

Señala esta cuestión España después de que desde el Gobierno central advirtiesen de que el grueso de las cuentas andaluzas se configuran con fondos estatales que cede el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La titular de Economía ha explicado que no es así. De hecho, ha detallado, solo un 6,5 por ciento del Presupuesto son transferencias finalistas del Gobierno central a Andalucía.

Así, 8 de cada 10 euros de esos 52.000 millones vienen de "lo que se recauda en Andalucía", detalló la consejera. Esto es, de los impuestos que "pagan los andaluces" que primero van al Gobierno central y luego se distribuyen desde el Ministerio de Hacienda.

Andalucía alcanza esta independencia económica cuando el Gobierno central anuncia la convocatoria, este mes de noviembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

"En próximos días, no puedo concretar si será el 3, 5, 7 o 12, saldrá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera", señaló este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

Algo que no ha sido óbice para elaborar las cuentas andaluzas. Aunque lamentan la falta de información del Gobierno, en San Telmo tienden, ha insistido varias veces España, al equilibrio: o sea, trabajar para ir a déficit cero, y con ese criterio han construido los números del próximo año.

Todo ello mientras, con su anuncio de este martes, Moncloa esboza lo que son apenas primeros trámites del Presupuesto del Estado. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero -techo de gasto--como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

En San Telmo no creen que los próximos movimientos en Madrid vayan a afectar a las cuentas andaluzas. Tampoco decisiones del Gobierno central como subir los sueldos a los empleados públicos, cuestión para la que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha reservado en todo caso una partida de dinero.

Carreteras

El Presupuesto de Andalucía para 2026 invertirá hasta 140 millones de euros en arreglar 1.000 kilómetros de carreteras por toda la comunidad. Así lo confirmó este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Hablamos de unas cuentas pensadas para mejorar también la actividad de las empresas, y eso está directamente relacionado con las infraestructuras. Las carreteras son vitales para la actividad económica de Andalucía, y por ello vamos a destinar esa inversión al arreglo de 1.000 kilómetros de nuestra red de carreteras", señaló el presidente andaluz.

Esta inversión, destacan fuentes del Ejecutivo andaluz, se hace pese al 'agujero' de 1.528 millones de euros que la financiación estatal deja en Andalucía. Ese es el dinero, señaló Carolina España, que el Gobierno central deja de transferir a la comunidad por el sistema de reparto de fondos.

En todo caso, señaló, y aun con esa falta de fondos anual, Andalucía se financia y aprueba su cuarto Presupuesto general de la legislatura. Lo hace, además, con siete bajadas de impuestos, señaló la titular de Economía.

¿Cómo es esto posible? Según argumentó España, se explica porque "hay un millón más de contribuyentes que cuando llegamos al gobierno en 2018". Eso provoca que crezcan los ingresos aunque se rebaje la presión fiscal a los andaluces.

España ha apuntado que "la previsión" con que trabaja el Gobierno andaluz es de "equilibrio presupuestario", por lo que las cuentas "se ha elaborado para tener déficit cero", al tiempo que ha reivindicado que el Gobierno andaluz "se está acostumbrando a hacerlo sin el objetivo de déficit que tiene que aprobar la Administración General del Estado", así como también ha carecido de la referencia de la regla de gasto, de la que ha recordado el 3,3% que lanzó el Estado el año pasado.