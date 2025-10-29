Andalucía cifra en hasta 23.000 millones la deuda del Gobierno central con la región y exige un fondo extraordinario

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz demanda un fondo extraordinario de 23.000 millones de euros al Gobierno central para compensar la deuda acumulada por el modelo de financiación actual. Andalucía, junto con la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, se ven afectadas por un acuerdo de financiación que consideran lesivo para sus intereses. La deuda de Andalucía se originó en 2009 debido al acuerdo de financiación entre el PSOE y los independentistas catalanes, dejando a la región con menos ingresos estatales. En el pasado, Andalucía recibió parte de la "deuda histórica" en solares por valor de 784 millones de euros y solo 2 millones en efectivo, lo que generó protestas en la oposición.

El Gobierno andaluz cifra en hasta 23.000 millones la deuda del Ejecutivo central con la comunidad por el modelo de financiación actual. Así lo han detallado desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en un acto en el que ha presentado los detalles de las cuentas de la comunidad para 2026.

El problema, insisten desde el Gobierno andaluz, no solo afecta a Andalucía. También a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Para todas ellas, el Ejecutivo de Juanma Moreno pide un fondo extraordinario. La consejera de Economía lo llama un "fondo transitorio de nivelación". En el mismo habría partidas de dinero que compensasen lo que estas comunidades han dejado de recibir por el acuerdo de financiación lesivo para los intereses de esas regiones, señaló España este miércoles.

Según las cuentas del Gobierno andaluz, Andalucía dejó de recibir lo que le correspondía en 2009. Con el acuerdo por el modelo de financiación firmado entonces entre el PSOE y los independentistas catalanes, la comunidad se quedó atrás en los ingresos del Estado.

Esa deuda habría llegado hoy, en 2025, a 15.000 millones de euros. Eso sería con la población ajustada a 2023, último año liquidado por el Gobierno central.

Deuda

Sin embargo, si se tiene en cuenta la población de derecho que hay en Andalucía, esa deuda crecería hasta los 23.000 millones de euros que el Gobierno habría dejado de enviar a la comunidad.

De ahí que el Gobierno andaluz reclame al Ejecutivo central que cree el fondo propuesto de compensación, que buscaría equilibrar las cuentas tanto de Andalucía como de las demás comunidades afectadas.

Lo curioso es que no es la primera vez que Andalucía denuncia que recibe menos dinero del que le corresponde para el sostenimiento de sus servicios. La última vez que esto pasó fue el PSOE, al frente entonces de la Junta de Andalucía, la que reclamó al Gobierno central el pago de casi 800 millones de euros.

Solares

Entonces, sin embargo, la comunidad solo recibió 2 millones de euros en metálico de esa deuda que el Gobierno central aceptó. El resto se pagó en solares, algo que provocó la protesta entonces de la oposición, que era del PP.

Esa deuda, que se llamó "deuda histórica" se generó, cabe recordar, desde los años 80. Andalucía asumió competencias -sanidad, educación...- y, sin embargo, no recibió del Estado el dinero para financiar esos servicios. Al menos no todo el que le correspondía.

Mediante un acuerdo entre el Ministerio de la Presidencia y la Junta de Andalucía se llegó al acuerdo por el que el Gobierno central cedió a la comunidad solares por valor de 784 millones de euros y 2 millones de euros en efectivo.