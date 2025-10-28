La Policía de un pueblo de Huelva pide no vender huevos a gente disfrazada en Halloween para evitar "fechorías"

La Policía Local de un pueblo de Huelva no quiere huevazos este fin de semana. Por eso han emitido un comunicado en el que piden que los comercios de la localidad no vendan huevos a grupos de personas disfrazadas.

La idea ha sido de la Policía Local de Isla Cristina. En el municipio onubense se han propuesto que este año quienes celebran Halloween no tiren huevos. Con la petición de que no se les vendan, buscan "evitar gamberradas", explican.

El anuncio lo ha hecho la Policía Local de Isla Cristina en sus redes sociales. Explican que, cuando se acerca el 1 de noviembre, Halloween, "aumentan los gamberros que se dedican a salir enmascarados para arrojar huevos, partir retrovisores y hacer fechorías de todo tipo, valiéndose del disfraz para no ser reconocidos".

Asimismo, la Policía recuerda que arrojar huevos u otros objetos a la vía pública pueden suponer sanciones de hasta 600 euros por infracción a la Ley Orgánica 4/15 de Seguridad Ciudadana, incluso infracciones penales si se provocan daños personales o materiales cuantiosos, recoge Europa Press.

Por ello, "al igual que otros años", la Policía Local ha aumentado el número de efectivos para "tratar de evitar este tipo de incidentes" y se informa que se sancionará a quién lleve a cabo este tipo de prácticas, así como que se incautará cualquier objeto que sea susceptible de ser utilizado para ello.

Enmascarados

"El hecho de ir enmascarados no supone una infracción, pero ir con la cara cubierta por máscaras o pasamontañas, sí sería un agravante de la infracción que cometieran. Es una pena que los jóvenes no continúen la tradición de este día en el que se iba a pasar el día al campo con los amigos o familiares".

Por ello, han pedido la colaboración de comercios y desavíos de la localidad para que no vendan huevos a grupos de personas disfrazadas, para "no fomentar estas conductas".