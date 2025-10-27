El PSOE andaluz exige a Juanma Moreno que repruebe a su portavoz: "Las mujeres sufren violencia institucional"

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE andaluz acusa al Gobierno de Juanma Moreno de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres y exige la reprobación de su portavoz. María Márquez, vicesecretaria del PSOE andaluz, solicita la comparecencia de gerentes de hospitales y delegados de salud en el Parlamento de Andalucía por los problemas en el cribado de cáncer de mama. El PSOE critica un vídeo del portavoz del PP, Toni Martín, que califica de fracaso la manifestación contra el cribado del cáncer de mama, y demanda explicaciones al Gobierno andaluz.

El PSOE de Andalucía ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres. Así lo ha señalado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, quien ha exigido al presidente andaluz que "repruebe a su portavoz" de forma "inmediata".

Márquez, además, ha anunciado que va a pedir que comparezcan en el Parlamento de Andalucía todos los gerentes de los hospitales públicos de la comunidad, así como los delegados provinciales de Salud. El primero al que quieren escuchar es al de Sevilla, "quien curiosamente fue gerente del Virgen del Rocío", ha señalado la onubense.

Sobre la manifestación que este domingo convocaron Amama y sindicatos para protestar por los problemas del cribado del cáncer de mama, Márquez ha señalado que "tuvo el respaldo mayoritario de todos los andaluces". Eso significa, ha interpretado, que "Andalucía es una tierra de mujeres valientes con un presidente cobarde".

La socialista ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "atacar, amedrentar e insultar a las mujeres andaluzas" porque el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, publicó un vídeo este pasado domingo donde aseguraba que la convocatoria de la manifestación había sido un fracaso por el número de personas que había concentrado.

"Exigimos que de manera inmediata, ya va tarde, que Moreno Bonilla repruebe públicamente a su portavoz del Partido Popular en el Parlamento, que dijo que las mujeres andaluzas ayer fracasaron", ha indicado la vicesecretaria general del PSOE andaluz.

Parlamento andaluz

"Si Moreno Bonilla no reprueba de manera inmediata a su portavoz del Partido Popular en el Parlamento, entenderemos que fue él quien lo mandó", ha añadido. "Miren, se está ejerciendo violencia institucional contra estas mujeres", ha señalado Márquez.

Además, la socialista ha anunciado que van a registrar una pregunta "de máxima actualidad" sobre el caso de los cribados de cáncer de mama y "sobre la privatización" de los mismos.

"Vamos a pedir que, igual que van a desfilar por los juzgados en las próximas semanas los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud, tienen que desfilar por el Parlamento de Andalucía todos los gerentes de los hospitales públicos de Andalucía y todos los delegados de salud de las provincias", ha abundado.

"Tienen que comparecer de manera inmediata. Tienen que dar explicaciones de lo que está pasando. Y por supuesto nosotros también vamos a pedir la comparecencia de Amama. Su voz tiene que llegar al Parlamento de Andalucía", ha añadido.

Márquez, además, ha exigido al Gobierno andaluz "información" sobre los cribados. "No tenemos documentación, no tenemos información, no tenemos un papel", ha acusado.

"Que se dejen de anuncios, que se dejen de titulares y que nos manden las actas, que nos manden los papeles porque ya no esperamos nada ni nos creemos nada de este Gobierno", ha subrayado la socialista.