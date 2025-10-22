Los nuevos sanitarios que se incorporan al Servicio Andaluz de Salud, plaza a plaza: hasta 1.200 serán médicos

Los consejeros de Medio Ambiente, Economía y Sanidad, este miércoles en Sevilla. EP Sevilla

El Gobierno andaluz contratará más de 4.300 profesionales para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los próximos meses. Así lo anunció este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y así lo ha detallado el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Según el nuevo titular de Salud, Andalucía incorporará a 4.371 profesionales. De esos, 1.200 serán médicos. En este cupo entran los 478 médicos MIR que se forman en estos momentos en la comunidad.

La mayor incorporación en el SAS, ha detallado Sanz, será para los sanitarios que van a trabajar en las nuevas infraestructuras sanitarias que el Gobierno andaluz tiene previsto inaugurar.

Ahí entran, por ejemplo, los 22 centros de salud que avanzó el presidente andaluz que habrían de abrirse antes de febrero del próximo año.

El siguiente grupo más numeroso de nuevos empleados del Servicio Andaluz de Salud son los que se están contratando para que hagan frente a los nuevos planes de mejora de los cribados de cáncer de mama, colon y cuello de útero. Serán 705 nuevos profesionales.

Habrá, además, 675 sanitarios que estarán en la atención primaria. Se busca así "fortalecer el modelo de asistencia primaria", ha señalado Sanz.

¿Y el resto? Hasta los 4.371 puestos anunciados irán para "nuevos servicios como salud mental; trasplantes y terapias avanzadas; paliativos pediátricos; y coordinación sociosanitaria", ha detallado el consejero de Sanidad.

El Gobierno andaluz tiene "la salud de los andaluces" como una de las "prioridades", ha abundado Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como portavoz del Gobierno andaluz.

Este esfuerzo en la contratación de nuevos profesionales para el sistema sanitario permite, además de reforzar servicios como los cribados de cáncer, la apertura de nuevas carteras de servicio. Esto es, nuevos tratamientos que dará el SAS desde ahora.

Para estos nuevos usos de la sanidad andaluza irán 875 profesionales. Serán 27 para la unidad de residencia; 42 para salud bucodental infantil; y 115 para emergencias hospitalarias.

Además, se contratarán 36 profesionales para atención a la cronicidad; 38 para equipos de atención a mujeres víctimas de violencia de género; 44 en el plan de diabetes; 117 en el plan de cuidados paliativos; 69 enfermeros del plan de salud mental; y 114 nuevos tratamientos CAR, "terapias que usan las propias defensas del paciente", ha detallado el consejero.