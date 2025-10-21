Amama acusa a Salud de "destruir" mamografías y la Junta les afea difundir bulos: "No se ha eliminado pruebas"

Las claves nuevo Generado con IA La asociación Amama ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la presunta destrucción de mamografías, alegando que algunas pruebas han desaparecido de los expedientes. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, niega rotundamente las acusaciones y asegura que no se han eliminado pruebas ni historias clínicas por parte del SAS. Amama ha solicitado a la Fiscalía una copia de la base de datos del sistema sanitario andaluz para evitar la destrucción o manipulación de pruebas. La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha declarado que la denuncia se basa en quejas de usuarias que aseguran que sus mamografías y pruebas han sido borradas del sistema.

La asociación sevillana Amama ha denunciado ante la Fiscalía la "presunta destrucción" de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud. Las pruebas, una llamada de un trabajador del SAS y una mujer que asegura que sus pruebas ya no están en su expediente, según el escrito, al que ha accedido EL ESPAÑOL.

Desde la Consejería de Sanidad niegan rotundamente este extremo. Así lo ha señalado el nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, quien ha asegurado que "en ningún caso se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba ni ninguna historia clínica".

De esta forma, Sanz desmiente a Amama, a la que ha pedido que "deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud". Así, el consejero les ha afeado "difundir bulos" sobre el sistema sanitario.

El consejero de Sanidad ha señalado que respeta la decisión de Amama de acudir a la Fiscalía, pero ha subrayado que niega "destrucción o manipulación por parte del Servicio Andaluz de Salud".

Amama, por su parte, ha extendido la sombra de la duda a todo el SAS puesto que ha pedido a la Fiscalía que haga una copia de la base de datos del sistema sanitario andaluz "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

Audiencia Provincial

En una rueda de prensa ofrecida a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha tomado esta decisión después de recibir en las dos últimas semanas "quejas de usuarias" en las que advertían de que "presuntamente" se "habrían borrado" mamografías y pruebas de la plataforma clic salud y del Diraya.

Amama reclama a la Fiscalía que investigue si hay un delito de ocultación de pruebas y de obstrucción a la Justicia. "Nuestro deber es pedir que se investigue para evitar la indefensión de muchas mujeres que quieren denunciar y no pueden porque no pueden recabar sus propias pruebas", ha defendido Claverol.

En todo caso, el consejero de Sanidad ha explicado que "las mujeres de Andalucía están en buenas manos". En el SAS, ha señalado están "los mejores profesionales y con los mejores medios".

Por lo tanto, "tienen que tener plena confianza en el sistema y, por supuesto, en las medidas que estamos tomando para que nunca más vuelvan a ocurrir errores que hemos reconocido, que hemos asumido, pero que también han conllevado la reacción inmediata para dotarles inmediatamente de respuesta eficaz, ágil y soluciones eficaces", ha señalado el consejero de Salud.