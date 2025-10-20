Juanma Moreno, al borde de perder su mayoría absoluta antes de la crisis de los cribados, según el 'CIS andaluz'

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, podría perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, según una encuesta del CIS andaluz. El Partido Popular mantendría su liderazgo con el 40,7% de los votos, superando al PSOE-A que caería al 23,3%. Vox se consolidaría como la tercera fuerza más votada en Andalucía, con un aumento al 15,9% de los sufragios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, podría perder la mayoría absoluta que consiguió en 2022, según una encuesta realizada entre los pasados 15 de septiembre y 1 de octubre, justo antes de que estallara la crisis de los cribados del cáncer de mama por el retraso en los diagnósticos.

Según la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, también conocida como el CIS andaluz, los populares podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

Es la primera vez que Moreno vería en peligro su mayoría absoluta tras este sondeo. Este resultado arrojaría entre 54 y 56 escaños frente a los 58 actuales.

En concreto, el PP volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños.

Los pronósticos electorales para la actual ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, siguen por debajo de los obtenidos en 2022 por Juan Espadas, aunque ligeramente se recupera con respecto al último barómetro del Centra.

Este sondeo prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios hasta los 16 y 18 escaños, superando a Sumar, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios -1,8 puntos más que hace tres años-, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Por escaños

Traducido en escaños, el PSOE andaluz bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 26 a 29, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 16 y 18, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía-Sumar lograría entre seis y ocho, más que los actuales cinco diputados de Por Andalucía.

La gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía se califica como buena o muy buena por el 49,2% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido (95,8%) y mejor valorado, con una media de 5 puntos.

El 38,8% prefiere a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía por delante de otros posibles candidatos.

En relación con su porcentaje de conocimiento y grado medio de valoración, le siguen María Jesús Montero (93,1% / 3,74 puntos); Inmaculada Nieto (30,7% / 4,99 puntos); Manuel Gavira (26,6% / 4,40 puntos) y José Ignacio García (15,7% / 5,30 puntos).

En concreto, la encuesta se realizó justo la semana en la que Moreno anunció sus medidas fiscales para la deducción de gastos veterinarios por la tenencia de mascotas, por acudir al gimnasio o por el nacimiento de hijos, entre otras.