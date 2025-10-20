Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en el mar en Almuñécar, frente al paraje de Cerro Gordo

Las claves nuevo Generado con IA Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado en el mar en Almuñécar, frente al paraje de Cerro Gordo. El descubrimiento fue reportado a las 19:30 horas del domingo por un particular que alertó sobre un cuerpo flotando a 500 metros de la orilla. Se movilizaron servicios de emergencia, incluyendo el 061, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, para rescatar el cadáver. No se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre la identidad de la persona fallecida.

El cadáver de una persona fue hallado ayer en el mar en Almuñécar (Granada), según ha informado este lunes el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, a las 19:30 horas del domingo, el 1-1-2 recibió la llamada de un particular que alertaba de que había un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, enfrente del Cerro Gordo.

Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo.

Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.