Andalucía mejora en 6 de los 7 indicadores de progreso que mide Europa: ya supera a Madrid y empata con Cataluña

En el mapa de Europa que presenta el último informe del Comité Europeo de las Regiones, Andalucía se tiñe de azul. Ese color indica que está a la cabeza de la Unión Europea (UE) en la mejora de los indicadores socioeconómicos de desarrollo. Por detrás están los verdes -Murcia, por ejemplo- o amarillo -algunas zonas de Europa del Este-.

Los datos, presentados en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades que se acaba de clausurar en Bruselas, señalan que Andalucía mejora en PIB regional, desempleo, personas en riesgo de pobreza, capacidad de afrontar gastos inesperados, emisiones nocivas, y en el índice de competitividad regional.

La comunidad, indica el informe, solo 'falla' en uno de los siete indicadores: presenta este año peores datos que el anterior en el índice de vulnerabilidad.

Sin embargo, con esos 6 de 7 elementos en verde, mejorando en este informe, Andalucía empata con Cataluña, que también se anota esos 6 mismos indicadores en crecimiento y supera a la Comunidad de Madrid, que solo mejora en 5. La capital de España empeora en el número de personas en riesgo de pobreza.

Andalucía, comparada con el resto de Europa, también se sitúa a la cabeza. Porque son contadas las regiones que, según el informe del Comité Europeo de las Regiones, mejoran en los 7 elementos a juicio.

Cataluña

Las zonas que mejoran 6 indicadores, como el caso andaluz, son también escasos. En España son Extremadura y Galicia, así como Cataluña o Baleares.

El documento, sin embargo, señala que Andalucía tiene algunas vulnerabilidades. Así, la región es de las más afectadas por el cambio climático. Es una de las zonas de Europa donde más se sienten y padecen las olas de calor y donde las sequías son más prolongadas.

En este apartado, el Comité de las Regiones explica que Andalucía "ha invertido más de 500 millones de euros en infraestructuras hídricas desde 2021". Solo en la provincia de Málaga, destaca, la mitad del riego se hace ya con agua residual reciclada.

No es el único ejemplo que señala el informe presentado en la Semana de las Regiones y las Ciudades. También habla de Jaén.

En dicha provincia, indica el documento, hasta "54 municipios se han unido al Proyecto LIFE Olivares Vivos, que transforma el olivar convencional para combatir la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la escasez de agua".

El proyecto busca la restauración de los olivares "mediante la reintroducción de vegetación autóctona, mejora la cobertura vegetal, crea hábitats para la fauna y reduce el uso de agroquímicos", añade.

Gracias a este proyecto, "la biodiversidad ha aumentado un 30 por ciento, con cientos de especies identificadas, incluyendo una planta recién descubierta. Al vincular prácticas sostenibles con productos comercializables, el proyecto ofrece a los agricultores mediterráneos un modelo replicarle para equilibrar la productividad agrícola y la salud del ecosistema", señala el informe.

Hay otras cuestiones sobre las que el documento advierte. Es el caso del desempleo juvenil, que se ceba especialmente con Andalucía.

Sin embargo, proyectos financiados por el Fondo Social Europeo, así como las políticas del Gobierno central y el de la Junta -que tiene las competencias- han conseguido reducir sus cifras respecto al 2023, añade el informe.

En todo caso, Andalucía es azul por el color del mapa que dibuja la Comisión de las Regiones, pero también 'verde' si se atiende a los datos que presenta su informe sobre el compromiso de la región con el medio ambiente.

De hecho, los expertos europeos subrayan que Andalucía es líder en proyectos de transición energética. Nombran, en especial, los parques eólicos y solares que tiene instalada la comunidad.

A eso se suma el caso de Cádiz, donde hay una zona piloto de economía azul y descarbonización en su puerto que la UE destaca como exitosa.

Además, Andalucía forma parte de un grupo de regiones europeas con potencial de liderazgo en hidrógeno verde, con proyectos en desarrollo en Algeciras y Huelva, según el informe.

¿Y Sevilla y Málaga? El documento habla de su liderazgo en el sector tecnológico apoyadas por programas como Digital Europe.

Pero no todo son mieles. El informe destaca algunas áreas a vigilar para Andalucía. Es el caso del turismo, donde advierte que Andalucía sufre una presión preocupante, sobre todo en las zonas de costa.

También hay advertencia sobre el mercado inmobiliario. El mapa que muestra el documento señala que hay zonas como Sevilla o Málaga donde comprar una casa supone más de 30 años de hipoteca.

Pero es que muestra espacios, sobre todo en la Costa del Sol y Cádiz donde nadie puede permitir comprar si depende de un banco. Así de altos están ahí los precios.