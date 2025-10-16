Sanz, sorprendido de que el PSOE "rechace" un debate sobre Salud mientras el Defensor del Pueblo investiga los cribados

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz critica al PSOE por rechazar un debate sobre Salud mientras el Defensor del Pueblo investiga problemas en los cribados de cáncer de mama. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anuncia la incorporación de sanitarios para mejorar el cribado y control oncológico, con una inversión de más de 100 millones de euros. El Defensor del Pueblo Andaluz investiga "graves disfunciones" en el programa de cribado de cáncer de mama, que afectaron la comunicación de resultados a miles de mujeres. El consejero Sanz enfatiza su compromiso con el diálogo y la mejora del sistema sanitario, mientras que el Defensor del Pueblo subraya la importancia de informar a las pacientes sobre sus resultados.

El Gobierno andaluz se ha mostrado "sorprendido" de que el PSOE haya rechazado un debate monográfico sobre Salud en el Parlamento. Así lo ha señalado el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, después de que fuera el PP, su partido, el que propiciara dicho debate.

Sanz, además, ha adelantado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está ya incorporando a los sanitarios que se anunciaron en el plan para la mejora del cribado y control oncológico. La iniciativa, ha añadido, supone una inversión de más de 100 millones de euros.

Sobre el debate monográfico de Salud, que tendrá lugar la próxima semana tras los votos favorables de PP y Vox y en contra del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, Sanz ha señalado que le "sorprende que "la oposición lo haya rechazado".

"¿Qué interés tiene, desgastar al Gobierno o resolver los problemas de la sanidad? La oposición no quiere hablar del futuro de la sanidad, no quiere hablar de la defensa del sistema público sanitario", ha concluido. El Gobierno de Moreno, ha enfatizado, "está volcado en el sistema y no en la confrontación".

El consejero, en una entrevista en Canal Sur, ha recordado que "lo primero" que ha hecho "como consejero: solicitar un debate general en el Parlamento".

"Dialogar"

En esta línea, el consejero de Sanidad ha prometido que "no me canso de dialogar" con todas las partes implicadas, en este caso, del sistema sanitario. Para ello, ha anunciado una agenda "total y completa" que arranca este próximo fin de semana a fin de reunirse con colegios profesionales, sindicatos y asociaciones tras unos días de reuniones internas con gerentes y delegados territoriales.

En cuanto a las mujeres a las que se está llamando del programa de detección precoz del cáncer de mama, Sanz ha sostenido que están llamando "a aquellas que o bien se acercan a cumplir el plazo o bien requieren de unas pruebas porque -las primeras- no fueron concluyentes".

Por último, Sanz ha hecho un llamamiento a los pacientes y usuarios de la sanidad pública, a los que ha trasladado un "mensaje de confianza" en los cribados, y ha insistido en que "la evolución de los próximos años requiere una atención sanitaria muy especializada, que apueste por la humanización y por una respuesta rápida y ágil, y a la que se incorporen las nuevas tecnologías".

Mientras, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación sobre el programa de cribado de cáncer de mama, sobre el que se han conocido "graves disfunciones".

Así, desde su oficina han señalado su "consternación" y "honda preocupación" por los hechos y ha asegurado que su intención es "contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo".

Enfatiza que "es la primera vez" en 30 años de funcionamiento del programa que "nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales". Jesús Maeztu considera que "concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos".

Así lo ha comunicado el Defensor en una nota de prensa remitida a los medios en la que explica que el "detonante" han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la "confirmación" por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, "al menos", 2.000 mujeres con resultados "no concluyentes" desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.

El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que el cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años.

El objetivo del cribado es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones rutilantes. Sin embargo, para Maeztu, "lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma".

La institución califica de "especialmente grave" que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones "dudosas" o no concluyentes "no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo".

"Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica", apostilla.

El Defensor del Pueblo andaluz subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer "una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables".

El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS "información precisa" en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría. En primer lugar, el Defensor del Pueblo Andaluz pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.