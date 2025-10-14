Juan Francisco Serrano, quien fuera mano derecha de Cerdán, borra un tuit con un bulo sobre Juanma Moreno en los toros

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe un brindis de Morante en la pasada Feria de Abril. Junta de Andalucía

La política a golpe de tuit. El diputado socialista por Jaén y quien fuera mano derecha de Santos Cerdán hasta su dimisión, Juan Francisco Serrano, ha tenido que eliminar de su cuenta en la red social X un mensaje.

¿El motivo? Difundir un bulo sobre la presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la tarde de la despedida de Morante de La Puebla en Las Ventas.

En concreto, en su publicación, Serrano le reprochaba que estuviera en los toros sin resolver la crisis por los cribados de cáncer desatada en Andalucía hace unos días.

"Se le ve preocupado por todos los casos de cáncer de mama que no han atendido, muy afectado por la preocupación que debe de tener al no saber ni las cifras de cuántas de estas mujeres han fallecido por este error garrafal que ha querido tapar el PP".

La cosa es que la foto que acompañaba el mensaje no es de la tarde del 12 de octubre en la que Morante se quitó la coleta, como gesto de despedida de los ruedos tras 28 años de alternativa, sino de la pasada Feria de Abril acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Maestranza de Sevilla.

Es el segundo cargo socialista que comete un error en la red social en menos de 24 horas. Unas horas después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó este martes en la red social X una imagen del metro de París para criticar el supuesto colapso en el metro de Madrid en hora punta.

Aquí el que le llevaba el maletín a Cerdán, y que sigue siendo un cargo destacado del Psoe, difundiendo un nuevo bulo para intentar hacer daño a Juanma Moreno. La foto es de la Feria de Abril de Sevilla.

Y ahora lo borras, campeón. pic.twitter.com/s4QMNgyA3L — Toni Martín (@toni_miglesias) October 13, 2025

Precisamente, fue el portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Toni Martín, quien le replicó en la misma red social: "Aquí el que le llevaba el maletín a Cerdán, y que sigue siendo un cargo destacado del PSOE, difundiendo un nuevo bulo para intentar hacer daño a Juanma Moreno. La foto es de la Feria de Abril de Sevilla. Y ahora lo borras, campeón".

Efectivamente, a los pocos minutos, Serrano borraba el tuit sin generar decenas de comentarios sobre los contenidos descontextualizados y el uso de bulos en redes sociales por parte de cargos de partidos políticos, incluso, ministros como es el caso de Puente.

También el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, puso un tuit sobre la presencia de Juanma Moreno en los toros con dos fotos del presidente en distintas tardes. Una en la feria de Málaga y otra en la de Sevilla, creyendo este también que estaba presente en la plaza de toros de Las Ventas.

"Que se quema Andalucía en verano, Bonilla está en los toros. Que fallan los cribados en Andalucía, Bonilla está en los toros. No falla". También García acabó borrando el tuit posteriormente.

Juanma Moreno sí dedicó desde sus perfiles en redes sociales un mensaje Morante de la Puebla, ante su retirada: "Morante ha dibujado el arte con su verónica y su genuino toreo en la historia de la tauromaquia para la eternidad. Un genio nacido en La Puebla del Río que le ha dado todo a la Fiesta. Gracias, Maestro. Tu tierra te quiere y te admira".

Pero él no se encontraba presente en la plaza. Sí estaban la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que Morante brindó su primer toro, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que el toreo de la Puebla brindó el que sería el último toro de su vida.