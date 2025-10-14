García-Pelayo: "Pido un nuevo modelo de financiación para ayuntamientos; el sistema es el mismo desde 2002"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, pidió este lunes un cambio en el modelo de financiación de los ayuntamientos. "El sistema es el mismo desde 2002", destacó.

La también alcaldesa de Jerez hizo estas declaraciones tras su intervención en el Plenario de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se celebra en Bruselas desde ayer y hasta el viernes.

"Se habla mucho de la financiación autonómica", señaló en su atención a los medios García-Pelayo, pero las ciudades "llevamos 23 años con el mismo sistema de financiación", recordó.

La presidenta de la FEMP, además, valoró el que el gasto en Defensa de la Unión Europea pueda mermar la inversión en las ciudades y territorios en forma de recortes de los fondos de cohesión.

Para García-Pelayo, esto aún no se sabe. Se está negociando. Pero, en todo caso, "tiene que haber gasto en Defensa, por supuesto que sí, pero que no sea a costa de los fondos que debemos recibir los ayuntamientos", valoró.

Municipios

Esos fondos, añadió, valen para que los municipios hagan "ciudades más sostenibles, ciudades limpias, con transporte en condiciones, sin boquetes en las calles, con parques, con escuelas en condiciones, eso no puede ser a costa del gasto en Defensa".

Además, la presidenta de la FEMP denunció la excesiva burocracia europea y la falta de medios técnicos y económicos de muchos consistorios para acceder a los fondos. “Hay poca confianza en los ayuntamientos y demasiados trámites administrativos”, señaló, recordando que muchos municipios pequeños “no tienen personal suficiente para tramitar los expedientes ni para cofinanciar los proyectos”.

Asimismo, García-Pelayo reclamó al Ministerio de Hacienda una interlocución directa y fluida con las corporaciones locales. “Llevo quince solicitudes pidiendo una reunión a la ministra María Jesús Montero para convocar la comisión mixta entre el Gobierno y los ayuntamientos, y no obtenemos respuesta”, lamentó.

Presupuestos

La presidenta de la FEMP recordó además que la falta de Presupuestos Generales del Estado afecta directamente a los municipios, que no saben “con qué fondos del Estado contarán para elaborar sus propios presupuestos”.

Esto es así, recordó, porque el Gobierno central no tiene cuentas aprobadas para 2026. La incertidumbre, afeó, afecta a los municipios. No saben cuánto dinero les llegará del Gobierno central.

“Los ayuntamientos somos la administración más cercana, la que atiende de verdad los problemas de los ciudadanos, pero necesitamos recursos y una voz propia en Europa y en Madrid”, insistió García-Pelayo.

Capital de la Cultura

Como alcaldesa de Jerez, García-Pelayo también recordó en Bruselas que Jerez es candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031, cuestión que será oficial el próximo 28 de diciembre. La regidora mantendrá esta semana reuniones con la Dirección General de Fondos de Cohesión y con responsables de Capitales Europeas de la Cultura para defender el proyecto.

“Jerez representa a toda la provincia de Cádiz, una tierra puente entre continentes y ejemplo de integración cultural”, explicó. “Somos una ciudad que celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano y que ha hecho de la cultura una herramienta de cohesión y transformación social”.

La alcaldesa destacó que la candidatura jerezana “pisa fuerte” y que su objetivo no es competir con otras ciudades como Toledo, sino “que España entera gane con la capitalidad y que todas las ciudades participantes se beneficien del impulso cultural y turístico”.