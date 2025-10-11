El PSOE ve "inaceptable" el plan de Moreno contra el cáncer que invierte 12M€ y crea un centro especial oncológico

El PSOE no quiere el plan de choque contra los fallos en el cribado del cáncer de mama. Así lo ha señalado la secretaria de Salud de dicho partido, María Ángeles Prieto, quien ha señalado que las medidas tomadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno "solo intentan tapar la realidad".

El plan, cabe recordar, incluye una inversión de 12 millones de euros, la contratación de más sanitarios, la creación de sendas unidades especiales de cáncer de mama y colon, así como la aplicación de Inteligencia Artificial en la detección de estas enfermedades.

Prieto, sin embargo, ha considerado "inaceptable" que el presidente proponga "un plan vende humos", y ha aseverado que el Gobierno andaluz "miente reiteradamente".

"Miente cuando nos dicen que son 2.000 mujeres, mienten cuando nos dicen que se circunscribe a un hospital, mienten cuando dicen que es problema de protocolo, y mienten cuando dicen que no derivan a la privada", ha abundado en esa línea.

La representante socialista ha remarcado que "toda esta crisis la comenzó el propio presidente, cuando afirmó en sede parlamentaria que no había listas de espera por procesos oncológicos", algo que se ha demostrado "rotundamente falso", según ha subrayado Prieto.

Protocolo

Además, la portavoz de Salud ha indicado que el Gobierno andaluz también "miente cuando se escudan en que el protocolo de 2011 quitó la obligación de informar a las mujeres", algo "absolutamente falso", según ha aseverado para agregar a continuación que ese mismo protocolo "está plagado de recomendaciones y de indicaciones de que hay que informar a los pacientes".

Dicho protocolo que ya ha cambiado el Gobierno andaluz, data de 2011 y se aprobó cuando la hoy ministra María Jesús Montero era consejera de Salud. Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno explican que dicho documento eliminaba la obligación de comunicar los casos no concluyentes tras un cribado de cáncer de mama.

"Otra de las mentiras de Moreno Bonilla es cuando afirma no saber nada, que les ha sorprendido", según ha continuado criticando la parlamentaria socialista, quien en esa línea ha subrayado que las reclamaciones "se remontan a 2021, cuando las mujeres de la asociación Amama comenzaron a denunciar estos retrasos, habiendo incluso un informe de la propia Consejería en 2023 donde dicen que hay problemas en el cribado y se recomienda tomar medidas".

La diputada socialista ha criticado que, el pasado jueves, en el Parlamento, el presidente andaluz "volvió a mentir, cuando aseguró que no se concertaba ninguna mamografía con la privada", y al respecto ha comentado que "hemos conocido que se conciertan 80.000 al año, que tiene un concierto vigente con el centro de diagnóstico para la realización de mamografías en toda Andalucía, 80.000".

"Esto no es un fallo puntual", ha advertido Prieto, sino la "punta del iceberg que muestra el colapso de la sanidad pública, el destrozo que han generado".

"Tenemos un Gobierno cuyo interés es desviar los recursos públicos a la sanidad privada y que han dejado hundida, sin mecanismos de control y asfixiada a los profesionales y mecanismos de la pública", ha alertado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que, "hasta hace pocos años, hasta 2022, había un sistema informático gestionado por la Escuela Andaluza de Salud Pública que garantizaba no solamente que los circuitos funcionaran, sino que aseguraba y garantizaba la coordinación de los equipos, la coordinación y la formación de los profesionales".

En 2022, este sistema informático, este sistema de gestión del clínico de cáncer de mamas "se retiró de la escuela y se pasó a una empresa privada", ha subrayado Prieto, que ha afirmado que "el problema viene desde ahí".

Ha añadido que "no hay derecho que, después de todo lo que hemos conocido y todo lo que está pasando, el Gobierno andaluz no se ponga al frente, no dé soluciones, y no sepan aún donde está el problema ni cuántas mujeres están realmente afectadas".

Ante esto, Prieto ha exigido a la Junta que "ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar solucionar esta crisis", que "llame a las mujeres, les dé una cita y dejen de destrozar la sanidad pública". "Está en juego la vida de la gente, con la que han jugado. Escucha a la ciudadanía", ha espetado la parlamentaria socialista al presidente de la Junta, a quien también ha instado a que "dimita por su incompetencia y mala gestión de lo público".