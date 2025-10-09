Andalucía tendrá una unidad especial de cáncer de mama, una de colon y usará IA para su detección

Andalucía contará con una unidad de refuerzo de cáncer de mama y otra de cáncer de colon. Estarán ambas en el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz.

Además, el Gobierno andaluz va a extender la unidad de Inteligencia Artificial que ahora mismo actúa como programa piloto en Córdoba a toda la comunidad. Supondrá una inversión de 4 millones de euros, ha señalado Moreno.

No acaban ahí los anuncios del presidente de la Junta porque Andalucía también hará una auditoría de todos los cribados de cáncer. No solo en los de mama, que es donde se han detectado problemas. Será en todos los que se ofertan en la comunidad para detectar problemas si es que los hay.

