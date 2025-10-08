Plan de choque contra el cáncer de mama en Andalucía: 12M€ y todas las mujeres testadas antes del 30 de noviembre

El plan de choque del Gobierno andaluz contra los posibles retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama destinará 12 millones de euros de inversión extra para que todas las mujeres que han podido estar en esa situación se hagan una prueba antes del 30 de noviembre.

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno donde se ha aprobado esta batería de medidas.

En el plan de choque se incluye, además, un cambio en el protocolo. La norma, que data de 2011, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud en Andalucía, no obligaba a a informar a las mujeres si su prueba de cáncer de mama no era concluyente.

En ese caso se las citaba de nuevo pasados unos meses y ahí sí sabían que se estaba comprobando su situación. En el 99 por ciento de los casos, ha señalado España, son casos negativos. En todo caso, y aún así, ahora sí que se informará a las mujeres en esta situación.

Con los 12 millones de euros, el plan de choque prevé contratar a 119 profesionales: 65 especialistas en radiodiagnóstico; 20 enfermeras; 18 técnicos especialistas en radiodiagnósticos; 16 en cuidados auxiliares.

Juanma Moreno

A eso se suma el que se va a hacer pruebas de lunes a domingo, sin importar festivos o fines de semana. El objetivo prioritario de la Junta, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno, "son las mujeres".

Así, se aumentará la capacidad de las unidades de mama con continuidades asistenciales voluntarias y actividad extraordinaria los fines de semana y festivos.

La consejera portavoz ha detallado que el plan de cribado de cáncer funciona. Y lo hace, ha señalado, desde 1995 cuando se implantó en Andalucía.

El sistema, además, ha crecido en los últimos años, dando cobertura a más mujeres. Así, se ha pasado de 440.000 citas gestionadas en 2022 a casi el doble, 848.000, este 2025.

También han crecido las mamografías. En 2022 eran 332.000; en 2025 han subido a las 484.000, ha detallado la consejera.

España ha abundado en que el Gobierno andaluz ha apostado "siempre" por "mantener y ampliar" el plan de cribado.

En cuanto a dónde se ha podido producir el fallo en el sistema de detección precoz de cáncer, la consejera ha explicado que han localizado que el problema está "muy focalizado" en el hospital Virgen del Rocio de Sevilla.

Responsabilidades

Es en este centro sanitario donde, ha explicado, se da el 90% de las incidencias detectadas. En todo caso, ha añadido, se indagará todo el proceso y "se depurarán responsabilidades".

El sistema, en todo caso, "funciona", ha indicado la titular de Economía. Prueba de ello es que "solo entre enero y agosto de 2025 se han detectado 1.792 lesiones de cáncer de mama gracias al cribado. Refleja la importancia de la detección precoz".