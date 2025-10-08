La izquierda pide una comisión de investigación sobre el cribado del cáncer abocada al fracaso por la mayoría del PP

Representantes de Por Andalucía, Adelante Andalucía y el PSOE, presentan la petición de comisión de investigación. EP Sevilla

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han registrado en el Parlamento una comisión de investigación sobre el posible retraso en el diagnóstico de cáncer de mama en el proceso de cribado que funciona en la comunidad.

La Mesa del Parlamento debe aceptar la propuesta, señalan fuentes de la Cámara. Pero la cuestión está abocada al fracaso puesto que el PP tiene mayoría en el Parlamento y puede tumbarla gracias a sus 58 diputados.

En todo caso, la tumbe o no el PP andaluz, el registro de la propuesta supone que el asunto llegará al Pleno del Parlamento y habrá debate. Fuentes de la izquierda andaluza reconocen que el asunto queda en manos de los populares y que es casi imposible que permitan el debate.

Pero, añaden, esa es la estrategia política. Forzar el debate en la Cámara. Porque aunque no haya comisión, sí que habrá debate. Y ahí, señalan, podrán acusar al PP de esquivar esta comisión de investigación.

Esto es así porque el reglamento del Parlamento obliga a admitir la propuesta. Si en 7 días algún grupo lo rechaza, va a Pleno. Ahí se debate y la mayoría más uno de los votos veta la comisión. Es lo más probable.

Esta cuestión llega después de que IU y Adelante Andalucía hayan ya presentado sendas querellas por homicidio contra el Gobierno andaluz por el presunto retraso de diagnósticos de cáncer de mama.

Defensor del Paciente

Hay otra denuncia: la de la asociación Defensor del Paciente. Y se espera una cuarta: la de Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama que está centralizando en gran medida el caso de las posibles afectadas.

En este último caso, sin embargo, impera la prudencia. Lo explicaba su abogado, Manuel Jiménez, este martes: hasta que no estudien caso a caso no presentarán ninguna querella. Jiménez añadió que cualquier denuncia que no se base en casos bien estudiados tiene poco recorrido y busca solo cuestiones políticas.

En Amama, insisten, no les interesa la política. Renuncian a pedir dimisiones, de hecho. Lo que quieren, insisten, son soluciones. Y esas pueden venir del plan de choque que el Gobierno andaluz presenta este mismo miércoles.