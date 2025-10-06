El SAS ya aplica "cambios" al protocolo del cribado de cáncer: "No hay 2.000 afectadas, pero no puede volver a ocurrir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se han pronunciado este lunes sobre los fallos que se han producido en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Todo ello después de conocerse que se han producido retrasos, algunos de ellos de hasta un año, en la realización de segundas pruebas diagnósticas con las que descartar tumores malignos en radiografías con un resultado "no concluyente".

El vicepresidente ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press que el SAS ya aplica cambios para mejorar la comunicación a las personas afectadas.

En total, desde la pasada semana se ha comenzado a llamar a 2.000 mujeres, lo que "no quiere decir que haya 2.000 afectadas".

En cualquier caso, Sanz ha insistido en que sea "sea cual sea la magnitud" del caso, los datos "no aminoran en nada la sensibilidad que hay que tener con este asunto".

El Gobierno andaluz ya ha reconocido el error y el presidente andaluz ha vuelto a pedir disculpas por lo sucedido. Moreno ha insistido en que se trabaja "a contrarreloj" para solventar estos retrasos en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes, así como en un nuevo protocolo.

"Personalmente, yo he tenido información de esto muy tarde, porque los sistemas de información han fallado y no han llegado", ha reconocido Moreno durante su intervención en el acto de inauguración del centro de salud de Piedras Redondas, en Almería.

El presidente andaluz ha defendido la celeridad con la que la Junta ha actuado "en el momento" en el que ha tenido "conciencia" de este problema, sentido en que, a lo largo de este último fin de semana, se ha procedido a hacer un "diagnóstico" pormenorizado de la situación.

"Estamos auditando todo el cribado para saber exactamente la situación en la que nos encontramos, para encontrar dónde ha estado el error, para subsanarlo, que es lo más importante, hacer llamar a todas esas mujeres y hacerle las pruebas pertinentes", ha recalcado Moreno.

El líder del Gobierno andaluz ha recordado que se pondrá en marcha una auditoría con la que intentar determinar "exactamente cuál ha sido el origen" de este fallo para que "no vuelva a suceder" y quién ha sido el responsable causante de ese problema de cara a depurar las responsabilidades que sean necesarias.

Confía en que esta la solución a esta situación, en la que se han producido retrasos de más de un año a la hora de concertar citas con mujeres afectadas, haga que el sistema público de salud salga "sin lugar a dudas, reforzado" mediante un plan de mejora que, según ha avanzado, compartirá con otras comunidades autónomas mediante el Sistema Nacional de Salud.

Moreno se ha mostrado abierto a las críticas que puedan derivarse de esta situación si bien ha pedido que no se eche "por tierra" el prestigio y capacidad" que tiene el sistema público de salud, el cual "todos los días salva vidas".