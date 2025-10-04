Una joven de 28 años muere al salirse su coche de la carretera en Dúrcal (Granada)
El teléfono 1-1-2 recibió varios avisos del suceso que ocurrió anoche en una vía de servicio de la localidad granadina.
Una joven ha fallecido esta pasada madrugada tras salirse su coche de la calzada en la localidad granadina de Dúrcal, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El accidente ocurrió pocos minutos antes de las 01:30 horas, en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió una llamada en la que se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado, en una vía de servicio (sentido Padul); en el aviso se indicaba que había una persona posiblemente herida y atrapada. La sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los operativos de emergencia han confirmado al 1-1-2 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha resultado fallecida en este suceso, del que no han trascendido más datos.