Juanma Moreno, sobre un 'superdomingo' electoral: "No sé qué harán otros, yo intentaré aguantar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en Torremolinos que desconoce "qué harán" otros presidentes con la convocatoria de elecciones autonómicas y ha insistido en el objetivo que él expone siempre, que es "aguantar" toda la legislatura, cuyo final será en junio de 2026.



"No sé qué harán otros, yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura", ha respondido brevemente tras ser preguntado por los periodistas cuando se marchaba del acto de inauguración de la ampliación de un centro de salud en Torremolinos (Málaga).



El jefe del Ejecutivo andaluz se ha pronunciado así sobre la posibilidad de un adelanto electoral en comunidades como Extremadura, Baleares y Aragón, todas gobernadas por el PP, que podrían coincidir en un 'superdomingo' electoral en marzo.