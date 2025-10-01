Elevan a "más de 50" las mujeres con diagnóstico tardío de cáncer de mama: Salud les ofrece una "vía prioritaria"

La presidenta de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) en Sevilla, Ángela Claverol, ha elevado a "más de 50" los casos de pacientes que han recibido "tarde" el diagnóstico de cáncer de mama.

Claverol, que se ha reunido con el PSOE este miércoles en el Parlamento de Andalucía, ha pedido que se haga una revisión de "todas las mamografías de los últimos cinco años" para evitar más casos de diagnóstico tardío.

Desde el Gobierno andaluz hay cierto malestar por este caso. Reconocen que ha habido un error. Han pedido disculpas tanto la consejera de Salud, Rocío Hernández, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y han establecido un "canal rápido" de atención a quienes han sufrido por esos retrasos en la detección del cáncer. Pero piden interlocución para abordar el problema.

¿Por qué? Porque, señalan fuentes del Ejecutivo andaluz, solicitaron una cita con Amama este mismo lunes cuando salieron a la luz los casos de posibles fallos en el diagnóstico de unas 5 mujeres andaluzas.

Sin embargo, ha podido saber EL ESPAÑOL, la asociación que está centralizando las denuncias les emplazaron hasta la próxima semana. El día 8 de octubre. Sin embargo, critican, sí que han tenido tiempo de reunirse con el PSOE, este mismo miércoles en el Parlamento de Andalucía.

Juanma Moreno

Sobre el asunto se ha pronunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El presidente andaluz ha descartado cesar a la titular de Salud por este asunto. Sí que ha pedido "afanarse en localizar los errores".

"La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", ha subrayado Moreno, que ha pedido "disculpas" y ha lamentado "profundamente" lo ocurrido.

Sea como fuere, el PSOE ha elevado, aún más que Amama, a "más de 100 casos" los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama tardíos. Así lo ha señalado la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz.

La socialista, en la comisión de Salud en la que la consejera ha comparecido, entre otros asuntos, para dar explicaciones sobre la cuestión de los diagnósticos, ha pedido la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Para el PP, la posición del PSOE es "asquerosa". Así lo ha señalado el portavoz del grupo del PP en el Parlamento, Toni Martín

"El asqueroso, porque no tiene otro calificativo, intento rastrero de intentar rascar un voto en un sitio tan delicado como es las personas que están sufriendo un cáncer de mama", según ha manifestado el portavoz del PP-A .

Además, el popular ha criticado a esos "políticos oportunistas y rastreros capaces de intentar jugar con el dolor de alguien que lo está sufriendo, si considera que con ello puede rascar algún voto".

"Es un intento de incendiar algo tan delicado como la estabilidad emocional y la fortaleza personal de personas que están atravesando el momento más difícil posiblemente de sus vidas", ha añadido Martín, quien ha denunciado además el intento de los partidos de la oposición de "poner en duda la seguridad del mejor sistema de sanidad público que existe en España, que es el de Andalucía".

Seguridad

Se ha mostrado convencido de que, en ningún sitio del mundo, esas mujeres afectadas por un cáncer de mama "estarían tan bien tratadas y tendrían tanta seguridad en sus tratamientos como el que les ofrece el sistema andaluz público de salud".

Ha pedido a esas mujeres que "desconfíen de cualquier llamada partidista y repugnante de políticos baratos, de medio pelo", que "no merecen" ser llamados representantes públicos y a los que todo les sirve si consideran que con ello pueden "erosionar o desgastar a un gobierno".

Martín ha manifestado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ya dio ayer "explicaciones" sobre el asunto de las listas de espera en el cribado de cáncer de mama, y ha lanzado un mensaje de respaldo a los profesionales del sistema público de salud.

"Creo que hay fronteras y líneas en la política que no deberían nunca traspasarse", ha señalado Martín en referencia a los pronunciamientos de portavoces de partidos de la oposición.

Montero

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha valorado esta cuestión también. La también ministra de Hacienda ha exigido este miércoles al presidente de la Junta que dé "explicaciones, asuma responsabilidades y pida perdón" sobre el "escándalo" en torno a las "grandes demoras" detectadas en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

En su cuenta en la red social X, Montero ha señalado que Juanma Moreno debe dar explicaciones hoy mismo después de que su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "sea incapaz de ofrecer una respuesta".

"Las andaluzas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa", ha manifestado María Jesús Montero en dicha red social, en unos mensajes que posteriormente ha ampliado en un vídeo, recogido por Europa Press, en el que ha incidido en considerar "exigible" que Juanma Moreno "dé ya explicaciones sobre este escándalo" del que "hemos oído estos días el duro testimonio de muchas mujeres relatando las enormes demoras de más de un año que han sufrido en el diagnóstico y tratamiento de su cáncer".