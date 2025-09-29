Juanma Moreno: "Si mañana digo que me marcho abro una crisis de liderazgo porque no hay un relevo claro"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no tiene previsto retirarse de la primera línea. "Si mañana digo que me marcho, abro una crisis de liderazgo porque no hay un relevo claro", ha señalado este lunes.

Moreno ha señalado, en una entrevista en Onda Cero, que está "a favor de la limitación de mandatos y de una persona, un cargo" pero que, en su caso, retirarse supondría un problema para su partido, donde no hay quien le sustituya por ahora.

A eso se suma que la construcción del proyecto popular en Andalucía "ha costado mucho trabajo, esfuerzo y sufrimiento" y cambiar los liderazgos podría dar con esto al traste. No es el momento, pues, de abrir debates sucesorios.

Ahora, ha señalado el presidente andaluz, es el momento de la gestión. Porque con las elecciones en el horizonte, Moreno ha señalado que le falta "tiempo" para aprobar leyes, adjudicar obras y tener unas cuentas aprobadas para 2026.

"Faltan cosas por hacer y me falta tiempo", ha resumido. ¿El qué? "Los Presupuestos del 2026", ha respondido. "Sin cuentas no hay estabilidad", ha añadido. A eso se suman "muchos de los objetivos sociales o económicos" que están por aprobar así como "el tercer Hospital de Málaga, el de materno de Huelva, la ley de la Vivienda, leyes agrícolas… proyectos por los que no puedo cerrar el Parlamento", ha defendido.

Primavera 2026

Eso lleva las elecciones andaluzas a "primavera de 2026". No necesariamente junio. Pueden ser a finales de abril o en mayo. Salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales. En ese caso habrá andaluzas también el mismo día.

"No voy a hacer a los andaluces votar dos veces en muy poco tiempo", ha defendido Moreno.

El presidente andaluz ha defendido ser candidato por tercera vez a la Presidencia de la Junta, cargo que ocupa desde 2019 puesto que su gestión ha conseguido una Andalucía "más próspera y respetada".

¿Es el mismo caso de Pedro Sánchez, que también se presenta a las generales? "Hay una notable diferencia: Yo tengo una mayoría social que me respalda y una mayoría parlamentaria", ha explicado Moreno.

Presupuestos

"Salvo un presupuesto que tumbó Vox en el 2022, todos los años he aprobado las cuentas", ha añadido. Y, sobre todo, Moreno ha defendido que él no tiene en su entorno "procesos judiciales abiertos ni un Gobierno paralizado".

Moreno ha defendido la nueva rebaja fiscal -"la séptima de mi mandato"- que ha anunciado este lunes a las personas celiacas, que por ahora es de hasta 100 euros al año, pero que se podría ampliar, ha señalado, en el futuro.

Y ha criticado que líderes independentistas como Jordi Turull señalen a los andaluces por eso. "Atacar a Andalucía es atacar a Cataluña. Hay casi un millón de catalanes de origen andaluz", ha explicado Moreno, quien ha recordado que él mismo nació en Barcelona.

Sobre el gasto andaluz, que Turull defendió que se paga "con dinero catalán", Moreno ha afeado a los independentistas el gasto en el proceso "identitario y separatista" que ha convertido a Cataluña en la comunidad "más endeudada de España". "¿Eso quién lo paga?", ha preguntado.

Además, el presidente andaluz ha señalado a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno que, ha acusado, critica a Turull por sus palabras contra Andalucía, pero luego "se sienta con él para negociar ventajas para su comunidad".