Juanma Moreno llama a buscar "puntos de encuentro" para hacer frente a una sociedad "cada vez más polarizada"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes que la sociedad española esté cada vez "más polarizada". Ante ello, ha expresado su deseo de que el territorio que gobierna sea capaz de buscar "puntos de encuentro", pese a las "discrepancias" que se puedan tener.

Durante su intervención en el 'Foro Oportunidades de Futuro' del PP-A, celebrado en Sevilla, Moreno ha añadido que esa necesidad de tender puentes "coincide con los anhelos, los deseos y los objetivos" de la sociedad y, al mismo tiempo, con su partido.

Moreno también ha hablado durante su discurso de las "dificultades" de ostentar la presidencia de Andalucía por la "limitación legal" o los "impedimentos administrativos que frenan la intención de querer hacer más cosas de las que realmente se puede".

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha detallado que en cada esquina hay una "inquietud" hacia el futuro, tras referirse, por ejemplo, a los retos en materia de inteligencia artificial, los sistemas productivos o a la "protección de los servicios públicos".

"Todo eso inquieta, pero creo que Andalucía ha tomado una senda, que es la de querer estar entre los primeros, competir con ellos y sacar la máxima potencialidad a un territorio que tiene condiciones más que favorables para ser una de las economías más atractivas", ha detallado Moreno.

Evitar las divisiones

Durante su intervención en el foro, Moreno también ha dedicado unas palabras a las "divisiones" motivadas porque "la sociedad está cada vez más polarizada", lo que, a su juicio, conduce a "conflictos" que pueden ser "civiles, sociales o culturales" y que deben ser evitados.

Moreno ha subrayado que en la actualidad parece que "hay que alinearse con un bando" y se ha lamentado de que se esté perdiendo "la diversidad", una serie de "matices" que hacen a las sociedades ser más "ricas".

El presidente de Andalucía ha incitado al diálogo de los que discrepan, algo que ha hecho al recordar las palabras de Arnold Schwarzenegger, antiguo gobernador de California, en la Comic Con de Málaga, quien detalló este fin de semana que los puentes entre los republicanos y los demócratas estaban "rotos".

Así, Moreno ha recordado que "las mejores cosas las hemos hecho siempre juntos" y que "las sociedades lo hacen mejor cuando se unen".