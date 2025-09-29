Juanma Moreno se distancia de Vox y Pedro Sánchez: "Hace falta migración, pero ordenada y mejor si habla español"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, marca distancias con derecha e izquierda y centra su discurso sobre llegada de extranjeros. "En España hace falta inmigración", ha defendido, en contra del criterio de Vox; "pero ordenada y que respete los valores constitucionales" como que "hablen español", lo que choca con la política de "puertas abiertas" del PSOE de Pedro Sánchez.

Hablar el idioma, ha abundado Moreno, es clave para la integración. De ahí que pueda ser uno de los puntos para la aceptación de inmigrantes en España.

“La lengua lo abre todo. Si tú hablas francés y te vas mañana a cualquier país francófono, ya tienes ganada la mitad de tu recorrido. La lengua tiene que ser un requisito para obtener la residencia, pues el conocimiento de la lengua podría serlo, lo podría ser”.

Pero, ha advertido Moreno, la aspiración de migrantes integrados en la sociedad española no significa "homologación cultural". "¿Qué significa integración? Integración significa la aceptación de los valores constitucionales, hay que conocer la lengua, hay que conocer las normas que existen en nuestro país y por tanto hay que repetir un marco de convivencia", ha señalado.

“Muchos de los recursos que ponemos en nuestros centros es para que aprendan español, porque si no aprendes español no puedes trabajar, pero sobre todo es que no te puedes comunicar", ha defendido Moreno.

Canadá o Australia

Así lo ha explicado Moreno en la entrevista del presidente en Onda Cero con Carlos Alsina en la que ha señalado que en España hay que seguir, en cuestiones de migración, "modelos de éxito como los de Australia o Canadá", donde quienes llegan es "de forma ordenada".

Para el presidente andaluz el aeropuerto de Madrid-Barajas es "la puerta de entrada" de la inmigración ilegal que llega de Latinoamérica con visado de turismo para 90 días y luego se quedan.

“La gente viene, sobre todo de Iberoamérica, viene el ciudadano con una visa turística. Esa visa turística te concede 90 días. Una vez que llega a Barajas con esa visa turística para visitar nuestro país, pues se establecen en España y se quedan en una situación absolutamente complicada”, ha explicado.

“Por tanto, tenemos que trabajar para evitar que desde el aeropuerto de Barajas tengamos alguna manera de controlar esos visados turísticos, de que cuando se empadrone automáticamente no tenga acceso a esos servicios y regular los accesos para que podamos integrarlos de una manera razonable", ha defendido, en línea con lo propuesto por su partido, el PP, de un visado "por puntos".

Inmigrantes

Porque, ha señalado el presidente andaluz, en España hay, de acuerdo a datos oficiales de la Agencia Tributaria, "552.000 extranjeros con tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca" y, de esos, "120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca".

Esto es gracias, ha indicado, a que solo con el padrón, "algo casi automático", se accede a ayudas sociales. Y ahí hay que endurecer las condiciones, ha defendido.

¿Cómo? Con visados que tengan en cuenta, ha abundado, la "cercanía cultural". Es decir, que quienes conozcan y se integren en los códigos culturales compartidos de España -ley, Constitución, idioma...- tengan preferencia para establecerse legalmente en el país.

En todo caso, ha abundado Moreno, en España "hace falta migración" porque "tenemos saldo de natalidad vegetativa" y sectores "como el de la construcción, como el de la vivienda, transporte, restauración o agricultura" donde "no hay mano de obra".

Moreno ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez no controla las fronteras. "El Ejecutivo de España ha fracasado en controles de nuestra frontera, en los acuerdos con terceros países, en las propias devoluciones, en todo este tipo de cosas”, ha acusado.