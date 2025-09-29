El Gobierno andaluz acelera con la vista en las urnas: avalancha de leyes antes de final de año con hasta 10 nuevas normas

Toni Martín se dirige el Pleno del Parlamento ante la mirada del presidente de la Junta, Juanma Moreno. EP Sevilla

Andalucía cierra el 2025 con la aprobación de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026. Llegará al Parlamento, última parada de su tramitación, en el último Pleno del año, el del 17 y 18 de diciembre, según fuentes del Gobierno andaluz.

Antes de esa votación, que gracias a la mayoría absoluta del PP es solo un trámite, habrán pasado por el hemiciclo andaluz una decena de leyes. Porque el Gobierno de Juanma Moreno tiene claras dos cosas: que las elecciones se ven ya en el horizonte y que hay que llegar a las urnas con los deberes hechos.

Esos deberes, señalaban esta semana en el Parlamento de Andalucía fuentes del Ejecutivo, son dos: diálogo y moderación -que cristalizan en acuerdos, decían- y gestión -que necesitan de hechos y fotos-.

Toca trabajar. Y mostrarlo. Por eso, antes de que el presidente dé por finalizada la legislatura, previsiblemente a primeros de la próxima primavera, el Parlamento va a vivir una avalancha de normas. Una actividad frenética con normas sobre economía verde, polígonos industriales, montes, vivienda o universidades.

La norma más importante, subrayan en el PP andaluz, es el Presupuesto de 2026. Porque sienta las bases de lo que el partido quiere hacer con la comunidad el próximo año y porque, además, es signo de "estabilidad y seguridad".

Pedro Sánchez

"El Gobierno de Andalucía ha presentado sus Presupuestos todos los años en tiempo y forma, no como el de Pedro Sánchez", señalan en público y en privado desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Y esa fiabilidad es clave, añaden, para los buenos datos macroeconómicos de la región.

De hecho, Andalucía crece este año en un 3 por ciento mientras que Cataluña lo hace un 2,6 por ciento, de acuerdo a datos de BBVA Research.

Además de la Ley de Presupuestos -que contempla hasta cuatro bajadas de impuestos- inician ya el trámite parlamentario cuatro leyes: son la Ley de polígonos industriales; la Ley de Avance de la Ciencia; y la ley de Vivienda.

La primera pasó por el Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre. Busca "modernizar los espacios productivos promoviendo para ellos herramientas específicas para atender las necesidades de los polígonos industriales de Andalucía", señalan desde el PP.

Es, a la postre, un guiño a las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de las compañías que hay en Andalucía así como a los autónomos. Un gesto con los empresarios.

El 8 de septiembre pasado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa), iría ya al Parlamento. Esta norma "blindará el impulso de la innovación entre la Junta de Andalucía y las propias universidades y otros agentes de generación de conocimiento", explican sus impulsores.

La tercera norma clave es la Ley de Vivienda. En el Gobierno de Moreno saben que los andaluces señalan la vivienda como el segundo problema de mayor calado. De ahí las ayudas al alquiler recientemente anunciadas o las facilidades de aval para compra a menores de 40 años.

La Ley de Vivienda, que se aprobará antes de Navidad, busca responder al modelo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y que la Junta tacha de intervencionista y poco útil. El objetivo en Andalucía es simplificar administrativamente, reducir impuestos y poner suelo para construir.

"Viene a reparar el daño causado por una norma estatal ideológica, intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal", señalan en el PP.

Ya van cinco leyes. Solo con esos deberes cualquier Gobierno debería aprobar con nota el examen de actividad. Pero el andaluz es consciente de que los ciudadanos van a tocarle la lección pronto y buscan nota. Perder la mayoría absoluta supone quedar a merced de un PSOE complicado por su situación nacional o de un Vox que ya ha avisado que no va a vender barato su apoyo, si es que lo da.

Por eso habrá más leyes. Una, de hecho, se aprobó en el Pleno ordinario de la pasada semana. Es la Ley de Agentes Forestales de Andalucía.

"Con esta norma, la Junta da un paso decisivo hacia el refuerzo de su estructura institucional en materia de protección ambiental, mediante la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente", señalan en el PP.

Además, hay normas que, reconocen fuentes del Gobierno andaluz, son "prioritarias" y, por lo tanto, irán al trote camino del Parlamento. Nada de paseos. Es el caso de la Ley de Montes de Andalucía, "que supondrá la primera actualización del marco legal de la política forestal andaluza en más de 30 años"

Universidades

Le seguirá la Ley de Universidades para Andalucía, "que estabilizará la carrera académica, incrementará los derechos de los estudiantes y potenciará la internacionalización", explican desde el Ejecutivo.

También llegará "pronto" al Parlamento la Ley de Patrimonio de Andalucía, "que actualizará el régimen jurídico del patrimonio de Andalucía", aún vigente "desde hace 40 años".

Más leyes en el tintero que el Gobierno andaluz quiere aprobar antes de ir a las urnas son la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica e Integrada de los Alimentos; la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía; y la Ley del Turismo Sostenible y la Ley de Patrimonio Cultural.

Esta apretadísima agenda habla de elecciones, sí, pero también de que si bien el Gobierno andaluz piensa en urnas, no lo hace a muy corto plazo. Mientras Moreno deshoja la margarita de cuándo votarán los andaluces, en el Parlamento andaluz va a haber poca opción de descanso.