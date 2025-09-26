El PSOE andaluz acusa a Juanma Moreno de "confrontar" con Cataluña por exigir respeto ante las acusaciones de Junts

El PSOE de Andalucía ha evitado criticar directamente las palabras del líder de Junts, Jordi Turull, en las que acusaba a los andaluces de gastar "dinero de los catalanes" en pagar gimnasios y mascotas, aunque sí ha señalado que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie", según la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

Esto es así "cuando lo dijo Esperanza Aguirre y ahora cuando lo dice Turull", ha añadido. "Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir", ha rematado la también vicepresidenta del Gobierno.

Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, sí ha afeado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que esté "todo el rato confrontando con Cataluña".

¿Por qué? Porque el presidente andaluz ha exigido "respeto" a Turull por sus palabras sobre las rebajas de impuestos que ha hecho este viernes.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así en una atención a medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, y a preguntas de los periodistas sobre dichas declaraciones de Jordi Turull.

"En contra"

María Márquez ha señalado que en el PSOE-A están "totalmente en contra de esta política de confrontación entre territorios" que, según ha añadido, practica Juanma Moreno, de quien ha afeado que "está todo el rato confrontando con Cataluña" y "con otras comunidades autónomas".

"A nosotros esto nos parece una irresponsabilidad tremenda, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que los ciudadanos, los que nos están escuchando, esperan de sus representantes públicos, de sus servidores públicos, de los políticos, que estemos a la altura de los problemas que tiene la ciudadanía", ha añadido la 'número dos' del PSOE andaluz para concluir.