Junts acusa a los andaluces de pagar mascotas y gimnasios con dinero catalán: "Es la perversión número 1"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado a los andaluces de pagar el gimnasio o las mascotas gracias al "dinero catalán". Así lo ha señalado el líder independentista porque, razona, los fondos para las rebajas fiscales en esos ámbitos salen de sus arcas y no de los impuestos que pagan los propios vecinos de Andalucía.

"Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar, no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía", ha indicado el político separatista en una entrevista radiofónica.

"No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación lo que está en el centro de esta cuestión", ha añadido.

El líder de Junts, con quien el PSOE de Pedro Sánchez mantiene un acuerdo de gobernabilidad, cree que a Cataluña le faltan recursos para pagar "becas comedor" o la "ley de la dependencia" mientras que en Andalucía se financian cuestiones como el gimnasio o los animales de compañía.

En Andalucía no se pagan con dinero público esas cuestiones. Turull hace referencia a el anuncio de esta semana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el que comunicaba una rebaja fiscal de hasta 100 euros al año en gastos veterinarios a quienes tengan una mascota.

Carolina España

Además, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, anunció el miércoles una desgravación de hasta 100 euros también al año por las cuotas de los gimnasios o gastos de deportistas federados.

Para Junts es inadmisible y acusan al Gobierno de Andalucía de pagar estas cuestiones con su dinero. Además, Turull ha aprovechado para pedir más fondos para su comunidad puesto que, ha indicado, "el cuerpo ha crecido, pero el traje es el mismo", en referencia a que Cataluña es más grande y poblada pero no tienen más dinero, aseguran.

Así, para el líder de Junts, el 'cupo catalán' pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes a cambio del apoyo en el Congreso de los Diputados no basta para cubrir las necesidades de su comunidad.

"Se nos están colapsando muchos servicios", ha afirmado. Para el político es necesario más fondos que les ayuden a proteger su "nación e identidad".