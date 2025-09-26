"Algún día haremos a Pedro Sánchez santo": la chocante propuesta de una diputada provincial de Granada

¿Se imaginan entrar en una iglesia y encontrarse a Pedro Sánchez con un halo, presidiendo el altar? Pues así describió, en tono figurado, una diputada provincial del PSOE la relevancia que, a su juicio, debería llegar a tener el presidente del Gobierno.

Durante un pleno ordinario de la Diputación de Granada celebrado este jueves, 25 de septiembre —donde el PP gobierna con mayoría absoluta y el PSOE ejerce la oposición—, la diputada provincial y concejala de Pinos Puente, Paqui Santaella, afirmó: "Aunque todos quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Sánchez, algún día lo haremos santo, lo elevaremos a los altares. Al final, cada cual elige a sus santos"

El comentario surgió en el marco de una moción socialista sobre dependencia y ayuda a domicilio. Sin embargo, la frase de Santaella eclipsó por completo el debate de fondo, convirtiéndose rápidamente en un tema viral que ha trascendido en varios medios nacionales.

El grupo popular no ha dejado pasar la oportunidad de responder y han reaccionado en redes con ironía. Desde su perfil en X, antiguo Twitter, han publicado lo siguiente: "Siguiendo la petición que nos hace hoy el PSOE de Granada en la Diputación, comienza la recogida de firmas para hacer santo a Pedro Sánchez", en tono jocoso.

Algo que podría haber quedado en una mera anécdota local, ha acabado ocupando titulares y ha puesto patas arriba redes sociales como X, donde una sociedad, en estos momentos, de lo más crispada, debate acerca del tema.

Cabe recordar que fue en Granada, concretamente en Armilla, un pueblo situado a algo menos de diez kilómetros de la capital, donde el PSOE ya dedicó el año pasado en la fiesta de la Cruz, el 3 de mayo, un altar al presidente Pedro Sánchez, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó el presidente.

"El PSOE de Armilla y su alcaldesa Loli Cañavate se han tomado muy en serio las palabras de Pedro Sánchez. Enaltecer a su líder como si fuera un mesías, en la fiesta del #DíaDeLaCruz es lo último que esperábamos ver. Y tras un poco de reflexión han modificado el diseño", escribían desde el PP de Armilla entonces.