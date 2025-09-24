Juanma Moreno descoloca a la izquierda con la primera rebaja fiscal para dueños de mascota y el PSOE la critica: "Es para ricos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con un perro, en una imagen de archivo. EP Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este martes que el Presupuesto de Andalucía contará el próximo año con una bonificación fiscal para las familias que tengan un animal de compañía. Será mayor en el caso de que la mascota sea adoptada. Una medida pionera en España que solo Murcia ha anunciado también.

El impacto de la medida, calculan desde la Junta, es de unos 12 millones de euros. Un coste asumible que le permite al PP abrir el melón del séptimo paquete de bajada de impuestos de su gobierno y, además, establecer una estrategia que le acerca a millones de hogares.

Y, de paso, descolocar al PSOE, que criticó el anuncio por electoralista y porque, aseguraron, Moreno solo baja los impuestos "a los ricos". Así lo indicó la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz.

Según REIAC, esto es, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en la comunidad hay dos millones de perros registrados. Gatos son 250.000. Esos son los que tienen chip, porque hay muchos que no.

Eso sin contar con el resto de animales de compañía. Si se suman aves -palomas, periquitos, inseparables, loros...-, roedores -cobayas, hámster...- y demás fauna casera, la medida puede llegar aún a más gente.

Coste

De esta forma, con unas cuentas simples y suponiendo que cada animal viva en un hogar, la rebaja fiscal es un guiño a más de dos millones de familias. Una jugada que ni siquiera es cara en impacto económico. El presupuesto andaluz es de cerca de 50.000 millones de euros. Esto cuesta 12.

No solo es, además, una cuestión económica. Desde el Gobierno andaluz apuntan con esta estrategia a un tema amable y en el que coincide la inmensa mayoría de los ciudadanos. De hecho, según un estudio desarrollado por la empresa Sanicat los ciudadanos prefieren adoptar animales para "salvar una vida".

Y ese buen sentimiento tiene premio por parte del Gobierno andaluz, quien bonifica más a quienes evitan la compra de animales. No escapa tampoco a la mirada de quienes han pensado esta medida fiscal que el maximalismo es una cuestión tradicionalmente capitalizada por la izquierda. Hasta ahora.

Más allá de un sentimiento animalista, del que Moreno siempre ha hablado, la medida apunta directamente al corazón. Animales, mascotas, adopciones, salvar vidas... El propio presidente de la Junta tenía hasta hace muy poco, cabe recordar, un perro adoptado. Apareció en sus vidas y lo han tenido hasta que murió el año pasado.

La medida abre una precampaña que se adivina larga. El presidente de la Junta insiste en que las elecciones serán en junio. Pero hay voces que hablan de marzo o abril. Muchos meses por delante y esta es una buena forma -sin aristas, amable, barata- de abrir la batalla por San Telmo.

Sobre todo porque los andaluces son la segunda comunidad de España, de acuerdo al estudio de Sanicat, que más a favor están de la adopción de animales.

Así, indica el informe, "se aprecia que una de las principales razones por las que los andaluces optan por la adopción es por la convicción de estar salvando la vida de un animal (64,4%), seguida del deseo de no fomentar la compra de animales (33,7 por ciento)".

"Durante los últimos años, el interés de los españoles por la adopción de animales ha experimentado un notable aumento", explican quienes han realizado la encuesta que desvela que los andaluces son especialmente sensibles con este asunto.

La cuestión animalista, coincidieron este martes desde el PSOE, da la señal de salida para la precampaña de las andaluzas 2026. Además, supone un favor a los "ricos", señaló la portavoz socialista Ángeles Férriz.

Así, preguntada por el anuncio de Moreno y las mascotas, Ángeles Férriz respondió que "cada vez" que le "hablan de bajada de impuestos" por parte del Gobierno de Moreno, "lo que tengo que hacer es darle en la enhorabuena a los ricos de Andalucía, que es a quien le han bajado los impuestos" por parte del Ejecutivo del PP-A, "porque al resto no nos han bajado los impuestos, y eso lo sabe cualquier ciudadano andaluz".

Además, Férriz criticó que Moreno, "se lance" a realizar "anuncios electorales" de bajadas de impuestos mientras que por parte del Gobierno de la Junta se quejan de que "le falta dinero" a Andalucía.

Con el pie cambiado, el PSOE andaluz tachó de medida para ricos la rebaja de impuestos a quien tiene una mascota y, además, criticó el inicio de la precampaña. Sin embargo, la propia María Jesús Montero, líder de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta, ha redoblado su presencia en Andalucía desde la vuelta de las vacaciones.

Montero, de hecho, es quien llamó la pasada semana a sus filas a apretar y empezar la campaña y la movilización de votos. Sabe que de eso depende en gran medida sus opciones para volver a San Telmo.